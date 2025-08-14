Porto Alegre,

Publicada em 14 de Agosto de 2025 às 18:57

Grupo de trabalho vai formular projeto sobre segurança de crianças na internet

Presidente do Congresso ressalta que proteger infância é dever dos parlamentares

Presidente do Congresso ressalta que proteger infância é dever dos parlamentares

Marina Ramos/Câmara dos Deputados/JC
Agências
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou que criará grupo de trabalho que terá 30 dias para apresentar proposta para garantir a segurança de crianças e adolescentes na internet. "Se nós, como sociedade, não formos capazes de fazer com que cada criança viva cada fase da vida com dignidade e respeito, para que serve a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional?", questionou.
Motta afirmou que essa discussão é inadiável. "Proteger a infância não é um favor, mas um dever que antecede partidos, ideologias e disputas", declarou. O presidente da Câmara citou vídeo do youtuber Felca, publicado na última quarta-feira (6), que denunciou a adultização e a exploração de crianças e adolescentes, com casos em que jovens são expostos de forma sexualizada na internet. "Sou pai de duas crianças. Ao ver aquelas imagens, a primeira reação foi humana, de um pai que se pergunta: que mundo estamos deixando para nossos filhos?", disse Motta.

Na próxima quarta-feira (20), haverá comissão geral para debater amplamente o tema, anunciou Motta. "Temos mais de 60 projetos de lei tratando desse tema. Abriremos o Plenário para que todos os interessados possam falar", disse o presidente da Câmara.

