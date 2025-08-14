Hospital de Olhos completa um ano em Passo Fundo

Inserido em uma região nobre da área médica de Passo Fundo, no Norte Gaúcho, o Hospital de Olhos do Rio Grande do Sul (Horgs) completa seu primeiro ano de operação nesta sexta-feira (15), sendo reconhecido como uma instituição de saúde oftalmológica referência em inovação, tecnologia e alta resolutividade. Orientado pelo conceito “6 estrelas”, o Horgs foi projetado para garantir uma experiência em saúde oftalmológica exclusiva.

O CEO do Hospital, Marco Machry, comenta que o principal diferencial do empreendimento está na natureza de sua implantação, pensado em conjunto por oftalmologistas e investidores. “Com o Horgs, nós temos em Passo Fundo um hospital oftalmológico modelo. Este primeiro ano mostrou que tínhamos uma demanda reprimida de um espaço de alto padrão focado em tecnologia, alta resolutividade e experiência exclusiva, tanto para outros médicos oftalmologistas quanto para os pacientes”, analisa.

Do total de atendimentos realizados no período de 12 meses, 46% foram exames, 36% consultas e 18% cirurgias. Atualmente, o hospital conta com 18 médicos oftalmologistas em seu corpo clínico, 20 funcionários entre técnicos administrativos, técnicos de enfermagem e enfermeiros, 10 convênios com instituições e planos de saúde, totalizando cerca de 70 municípios em sua área de abrangência.