Restauração da Casa de Cultura em Santa Maria entra na fase final

As obras na Casa de Cultura de Santa Maria, que iniciaram em setembro de 2024, têm previsão para serem finalizadas ainda no segundo semestre deste ano. Os investimentos para as restaurações totalizaram mais de R$ 6 milhões, advindos de recursos municipais que foram destinados às instalações do telhado e às aplicações do reboco das paredes internas – obras que já foram concluídas. Ainda faltam ser reinstaladas cerca de 10% do conjunto de janelas, cujas aberturas foram todas retiradas e restauradas, e a equipe de construção está trabalhando na escavação dos reforços estruturais e novas fundações internas. O prazo para execução do restauro é de 360 dias.

Nos próximos meses serão executadas as instalações elétricas e hidráulicas, como também do sistema de climatização e revestimentos e a instalação do elevador. De acordo com informações da prefeitura, to dos os elementos tombados, como esquadrias, fachada, detalhes internos e volumetria, estão sendo restaurados conforme orientações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae) e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Em 2015, por acumular uma série de problemas nas redes elétricas e hidráulicas, assim como nas janelas e portas, estrutura do telhado e falta de um Plano de Prevenção e Combate a Incêndios (PPCI), o prédio foi desocupado e interditado pela Defesa Civil. Somente em 2022 o projeto para restauração do espaço foi estabelecido pela Secretaria de Cultura em parceria com as secretarias de Administração e Gestão de Pessoas, de Captação de Recursos e Elaboração de Projetos e de Desenvolvimento Econômico e Turismo.