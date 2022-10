Com seis desfalques, Inter segura o Flamengo e traz um ponto do Rio

Ao todo, o Inter tinha seis desfalques para enfrentar o Flamengo, em pleno Maracanã, na noite desta quarta-feira (6). O duelo pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro foi aberto, com chances para os dois lados e uma pressão maior do time carioca. Só que o Colorado foi aguerrido, soube se defender e segurou o 0 a 0, no Rio de Janeiro. O empate sem gols marca o nono jogo de invencibilidade do Colorado na competição, que volta a campo, domingo, em casa, contra o Goiás, às 11h. O Inter se manteve na vice-liderança, agora, com 53 pontos, nove atrás do líder Palmeiras, que recebe o Coritiba nesta quinta-feira (6).

Os primeiros dez minutos foram de domínio e pressão total rubro-negra. Mas a defesa colorada conseguiu segurar o bom ataque adversário e, aos 14, conseguiu encaixar uma boa subida pela direita: Maurício encontrou Alan Patrick dentro da área. O camisa 10 chutou mascado no canto direito e o zagueiro Léo Pereira salvou em cima da linha, tirando de cabeça.

No lance seguinte, Arrascaeta inverteu da esquerda para a direita até Pedro. O atacante se se esticou todo e chutou à queima roupa. Keiller salvou o Colorado. Aos 23, o goleiro do Inter salvou mais uma: Arrascaeta pegou o rebote e bateu forte, de primeira. Keiller espalmou. No rebote, Pedro mandou para fora.

E o nome do primeiro tempo seguiu evitando que o Inter deixasse o gramado do Maracanã derrotado. Aos 41, Filipe Luís cruzou na cabeça de Pedro, que subiu mais que a zaga, mas parou em mais uma defesa do novo titular do gol colorado. Na sobra, o próprio Pedro jogou para fora.

O vestiário fez muito bem para o time do Inter. A equipe voltou controlando mais o meio-campo e criou chances para abrir o placar. Logo aos cinco minutos, Liziero roubou a bola, avançou e acionou Alan Patrick. O camisa 10 chutou duas vezes, a segunda por cima do gol de Santos. Aos 10, Pedro Henrique recebeu na área e bateu, mas o goleiro rubro-negro evitou o gol colorado.

A primeira chegada perigosa do Flamengo aconteceu aos 16: Gabigol recebeu e bateu cruzado, mas Keiller evitou mais uma vez o gol dos donos da casa. Aos 22, Gabigol, dessa vez, chutou de fora da área e a bola passou rente à trave esquerda.

O tempo foi passando, a pressão rubro-negra aumentando e o técnico Mano Menezes começou a fazer substituições para segurar o empate no Maracanã. E foi o que aconteceu. Cheio de jovens, como Thauan Lara, Estêvão e Lucas Ramos, o Inter segurou o todo-poderoso Flamengo e trouxe um ponto do Rio de Janeiro.

Flamengo 0 Santos; Rodinei (Matheuzinho), David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes (Vidal), Éverton Ribeiro (Matheus França) e De Arrascaeta (Everton Cebolinha); Gabriel e Pedro. Técnico: Dorival Júnior.

Inter 0 Keiller; Bustos, Vitão, Mercado (Thauan Lara) e Renê; Liziero, Edenílson, Mauricio (Moledo), Alan Patrick (Lucas Ramos) e Pedro Henrique (Braian Romero); Alemão (Estêvão). Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP).