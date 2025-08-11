Augusto Melo é destituído pelos sócios do Corinthians e deixa presidência isolado e investigado

Os sócios do Corinthians decidiram, em assembleia geral realizada neste sábado (9), no Parque São Jorge, referendar a decisão do Conselho Deliberativo que destitui Augusto Melo da presidência do clube. Ele estava afastado desde o dia 26 de maio e, agora, deixa o comando definitivamente após 1.413 votos válidos favoráveis contra 620 contrários, além de dois brancos e dois nulos.

, antiga patrocinadora que trouxe para o clube. Por causa das acusações, virou réu por associação criminosa, lavagem dinheiro e furto qualificado pelo abuso de confiança, no dia 22 de julho. A defesa do dirigente diz que ele é "vítima de um processo ilegal e repleto de nulidades e abusos".O agora ex-presidente corintiano passou o dia inteiro isolado no ginásio Wlamir Marques, onde ocorria a votação. Ele esperava o decorrer da assembleia acompanhado apenas do filho. Pontualmente, aliados o cumprimentavam brevemente. Antes do fim da votação, quando, ele deixou o clube, por volta das 18h30.Em breve, o Corinthians terá um novo nome na cadeira da presidência., nas quais será escolhido um cartola para cumprir o mandato de Melo, até o final de 2026., tanto como eleitores quanto como candidatos. Até a eleição, Osmar Stábile continua como presidente interino. Há a possibilidade de que ele se candidate.