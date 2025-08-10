Morre Zélio Hocsmann, conselheiro jubilado do Grêmio

Dirigente do Grêmio por diversos mandatos, Zélio Hocsmann morreu neste sábado (9), aos 87 anos. As causas da morte não foram divulgadas.



Carinhosamente conhecido como Zelinho, o dirigente atuou diretamente em diferentes gestões do clube como assessor especial da presidência, sempre muito próximo ao departamento de futebol, além de atuar como conselheiro desde a década de 1980. Ao todo, exerceu oito mandatos junto ao conselho deliberativo do tricolor.



Em junho de 2022, recebeu a distinção como conselheiro jubilado do Grêmio.



Pai do presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman, Zélio também deixa o filho Henrique e a esposa Anna. Através de uma nota oficial, o Grêmio se despediu de Zelinho, lamentando profundamente seu falecimento.



“O Clube se solidariza aos amigos e familiares neste momento, desejando-lhes força para superar esta imensa dor”, afirmou.



A Federação Gaúcha de futebol também se manifestou, decretando luto de 3 dias em homenagem ao pai de seu presidente.



“Diante da perda irreparável, a Federação presta condolências a familiares e amigos e decreta luto oficial de três dias”, lamentou a federação, através de um post nas redes sociais.



Zelinho foi figura ilustre nos bastidores do tricolor gaúcho na década de 90. Ele era muito respeitado por seus colegas de conselho deliberativo e vai deixar saudades em todos que conviveram com ele. Quem afirma isso é Denis Abrahão, conselheiro e pré-candidato à presidência do Grêmio.



"Não tinha quem não gostasse dele. Ele era um paizão. Sempre disponível, ajudando a todo mundo, um conciliador em momentos difíceis. Ele era excepcional. É uma morte difícil, vai deixar uma lacuna muito grande”, lamentou Abrahão, em tom emocionado.

Seu velório será realizado no Crematório Metropolitano, na avenida Professor Oscar Pereira, n° 584, na manhã deste domingo (10), a partir das 9h. A cerimônia de despedida será às 16h.