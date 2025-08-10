Porto Alegre,

Publicada em 10 de Agosto de 2025 às 10:34

Morre Zélio Hocsmann, conselheiro jubilado do Grêmio

Em junho de 2022, Zélio Hocsmann recebeu a distinção como conselheiro jubilado do Grêmio

Em junho de 2022, Zélio Hocsmann recebeu a distinção como conselheiro jubilado do Grêmio

REPRODUÇÃO/GREMIO FOOTBALL PORTOALEGRENSE/JC
Jamil Aiquel
Dirigente do Grêmio por diversos mandatos, Zélio Hocsmann morreu neste sábado (9), aos 87 anos. As causas da morte não foram divulgadas.

Carinhosamente conhecido como Zelinho, o dirigente atuou diretamente em diferentes gestões do clube como assessor especial da presidência, sempre muito próximo ao departamento de futebol, além de atuar como conselheiro desde a década de 1980. Ao todo, exerceu oito mandatos junto ao conselho deliberativo do tricolor.

Em junho de 2022, recebeu a distinção como conselheiro jubilado do Grêmio.

Pai do presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman, Zélio também deixa o filho Henrique e a esposa Anna. Através de uma nota oficial, o Grêmio se despediu de Zelinho, lamentando profundamente seu falecimento.

“O Clube se solidariza aos amigos e familiares neste momento, desejando-lhes força para superar esta imensa dor”, afirmou.

A Federação Gaúcha de futebol também se manifestou, decretando luto de 3 dias em homenagem ao pai de seu presidente.

“Diante da perda irreparável, a Federação presta condolências a familiares e amigos e decreta luto oficial de três dias”, lamentou a federação, através de um post nas redes sociais.

Zelinho foi figura ilustre nos bastidores do tricolor gaúcho na década de 90. Ele era muito respeitado por seus colegas de conselho deliberativo e vai deixar saudades em todos que conviveram com ele. Quem afirma isso é Denis Abrahão, conselheiro e pré-candidato à presidência do Grêmio.

"Não tinha quem não gostasse dele. Ele era um paizão. Sempre disponível, ajudando a todo mundo, um conciliador em momentos difíceis. Ele era excepcional. É uma morte difícil, vai deixar uma lacuna muito grande”, lamentou Abrahão, em tom emocionado.
Seu velório será realizado no Crematório Metropolitano, na avenida Professor Oscar Pereira, n° 584, na manhã deste domingo (10), a partir das 9h. A cerimônia de despedida será às 16h.

