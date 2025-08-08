Grêmio x Sport: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Após uma semana livre para treinamentos, o Grêmio retorna a campo neste domingo (10), às 20h30min, na Arena, para duelar com o Sport pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor vem de derrota para o Fluminense no último jogo e tem contra o último colocado da competição a obrigação de triunfar e tentar contornar a má fase. O time de Mano Menezes ocupa a 14ª posição com 20 pontos. A transmissão da partida acontece pelo Premiere.

Para o confronto, o comandante gremista deve promover a estreia de dois atletas: o zagueiro Balbuena e o atacante Carlos Vinicius. Ambos foram as últimas contratações realizadas pela diretoria gremista e marcaram presença nos treinamentos, reunindo condições para estrearem contra os nordestinos. Além deles, Cuellar também pode pintar entre os titulares – retornando após lesão.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Volpi; Camilo, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti e Riquelme; Alysson, Cristian Olivera e Braithwaite (Carlos Vinicius). Técnico: Mano Menezes.

Sport - Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera e Zé Lucas; Barletta, Lucas Lima (Hyoran) e Matheusinho; Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.

Arbitragem - Yuri Elino Ferreira da Cruz será auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (trio carioca). No VAR, Ilbert Estevam da Silva (SP).

SERVIÇOS GRÊMIO X SPORT

Local: Arena, Porto Alegre;

Transmissão: Premiere;

Data e Hora: domingo (10), às 20h30min.