Com obrigação de vencer, Grêmio recebe o Sport na Arena

Depois de uma semana de folga, o Grêmio volta a campo neste domingo (10), às 20h30min, para enfrentar o Sport pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor chega para a partida precisando mostrar resultado: venceu apenas um dos últimos sete jogos, cinco pelo Brasileirão e dois pela Sul-Americana. A pressão pelos resultados é ainda maior por causa do adversário: os pernambucanos têm apenas seis pontos somados e nenhuma vitória. Caso mantenham os 12% de aproveitamento, vão chegar a nove pontos nas 38 rodadas e finalizar a competição com a pior campanha da história dos pontos corridos.

Na coletiva após o último confronto dos gaúchos, a derrota para o Fluminense, o técnico Mano Menezes elevou o tom e fez duras críticas à atuação da equipe. Além de classificar o gol sofrido como ridículo, o treinador também criticou a produção ofensiva de seus comandados. Durante a partida, o Grêmio não teve, sequer, uma finalização no alvo.

Para tentar amenizar o clima na Arena, Mano vai ter reforços neste final de semana. Cuellar, uma das contratações mais celebradas pela torcida para esta temporada, está de volta. O colombiano ainda não justificou o clamor pelo seu nome, mas segue sendo a esperança de aumento de qualidade no meio campo. As duas mais novas contratações também devem estrear. Balbuena é o mais provável substituto para Kannemann, suspenso pelo terceiro amarelo. No entanto, diferentemente do argentino, vai atuar pela direita, liberando Wagner Leonardo para retornar à esquerda, onde prefere jogar. Ainda na defesa, Marlon vai retornar depois de cumprir suspensão.

Carlos Vinícius, que até a temporada passada atuava no Fulham, da Inglaterra, também deve fazer seu primeiro jogo com a camisa tricolor. O atacante é a aposta da diretoria para aumentar o número de gols no Nacional. Até o momento, o Tricolor tem 16 gols na competição, o terceiro pior ataque, à frente apenas de Juventude e Sport, os dois últimos colocados. Além do centroavante, Cristian Olivera retorna de suspensão e deve sair jogando.

Quanto a futuras contratações, Roger Guedes parece estar um pouco mais próximo de Porto Alegre. Depois do empresário do jogador, Paulo Pitombeira, ir ao Catar para tentar resolver a situação, o Al Rayyan sinalizou uma diminuição no valor exigido para liberar o atleta. No entanto, os € 15 milhões - antes eram € 20 milhões -, estão bem acima dos € 10 milhões oferecidos pelos gaúchos.