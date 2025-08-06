João Pedro retorna de lesão em meio à carência de lateral-direito no Grêmio

Aproveitando a semana livre que tem o Grêmio, o técnico Mano Menezes terá de lidar com um problema importante na equipe para a partida contra o Sport, no domingo (10), às 20h30min, na Arena, pela rodada que encerra o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A equipe nordestina ocupa a última posição da competição, tornando a vitória gremista imprescindível para não aumentar a crise técnica que vive os gaúchos.

No Brasileirão, o Grêmio se encontra na 14ª colocação com 20 pontos, fora de qualquer zona que classifica-o para competições internacionais e com uma proximidade de 5 pontos para o primeiro time dentro do Z-4. Assim, Mano Menezes terá mais três sessões de treinamentos para corrigir os corriqueiros problemas coletivos da equipe e encontrar solução para a lateral-direita.

Isto porque Gustavo Martins, zagueiro que atuou de maneira improvisada na função, e João Lucas estão fora dos próximos compromissos por conta de lesões. Assim, o único atleta acostumado com a posição que sobraria seria João Pedro – que retornou da lesão no tornozelo e marcou presença na atividade desta quarta-feira no CT Luiz Carvalho. Porém o lateral está em fase final de recuperação e não deve adquirir as condições ideais para enfrentar o Sport e deve retornar apenas contra o Atlético-MG.

Com o problema na lateral, Mano precisará encontrar em outras funções, atletas que possam substituir os inaptos. Os candidatos à vaga são Camilo – que substituiu o João Lucas no último jogo e atuou no lado direito defensivo contra o Cruzeiro –, Ronald e o jovem Luis Eduardo – testado na lateral durante a atividade que antecedeu o enfrentamento contra o Fluminense.

Com as questões postas e pensando na rápida adaptação que se exige, a tendência é de que o comandante escale o meio-campista Camilo contra o Leão da Ilha. Fora de campo, as negociações com Roger Guedes seguem e a possível vinda do atacante ganhou um novo elemento que aumentou as expectativas da torcida. O Al-Rayyan estaria interessado na contratação do uruguaio Brian Rodríguez, do América-MEX, o que abriria o precedente para que os catarianos facilitassem a saída de Roger. O Grêmio aguarda a resposta, ainda inexistente do clube estrangeiro, em relação a oferta de 10 milhões de euros (R$ 54 milhões).