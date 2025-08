Mano Menezes inicia semana de preparação para enfrentar o Sport

O Grêmio começou nesta terça-feira (5) a semana de treinos antes do jogo contra o Sport, no próximo domingo na Arena pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Disputando apenas o Brasileirão, o calendário da equipe do técnico Mano Menezes vai ser folgado esse mês. Até o fim de agosto, o Tricolor terá compromissos apenas nos finais de semana. No entanto, o tempo para trabalhar não traz tranquilidade à equipe. Com apenas uma vitória nos últimos sete jogos, a pressão sobre o comandante vem crescendo a cada rodada.

Além da pressão, Mano também vai ter que lidar com os desfalques. A lateral-direita parece amaldiçoada. Depois da venda de Igor Serrote para o Al Jazira, dos Emirados Árabes, Gustavo Martins, que vinha atuando deslocado, e João Lucas estão fora com lesões musculares. João Pedro que era o titular no começo da temporada, está fora desde maio, quando sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo. Em recuperação, deve voltar apenas no mês que vem. Sem nenhum jogador da função, Camilo deve ser deslocado para o setor novamente.

As notícias boas são os reforços. Cuellar, em fase final de recuperação, vem treinando com bola e poderá estar entre os relacionados. O volante foi uma das contratações que mais animou a torcida gremista. No entanto, quando entrou em campo, não justificou o clamor que recebeu. Depois de cinco temporadas na Arábia Saudita, o colombiano que desembarcou em Porto Alegre não era o mesmo jogador que atuava naquele Flamengo de 2019. A expectativa é que depois de readaptado ele voltasse a exibir o futebol que era esperado dele. Mas as lesões impediram que o atleta conseguisse uma sequência de jogos. Desde janeiro, atuou em apenas 13 dos 42 jogos disputados pelo Tricolor na temporada.

Balbuena e Carlos Vinícius já tiveram a presença garantida pelo treinador. O zagueiro vai resolver uma deficiência que o Grêmio vem lidando nos últimos jogos. Kannemann e Wagner Leonardo são canhotos. Sem o argentino, suspenso pelo terceiro amarelo, Balbuena vai atuar pela direita e Wagner Leonardo retornará para a esquerda. A expectativa é que, com dois defensores podendo atuar no lado do seu pé dominante, a saída de bola ganhe qualidade. Na coletiva pós-jogo contra o Fluminense, Mano fez duras críticas a construção de jogadas da equipe, e esse foi um dos pontos levantados como deficitário.

Agora, resta saber se as alterações vão surtir efeito. Último colocado, o próximo adversário do Tricolor não é um teste de fogo. O Sport tem a pior campanha da história do Brasileirão. Depois de 18 rodadas, ainda não venceu na competição e soma apenas seis pontos. Mas o embate pode servir para apontar alguma evolução no time e reduzir a pressão sobre o técnico.