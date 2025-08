‘Ridículo’, diz Mano Menezes sobre o gol sofrido contra o Fluminense

O técnico Mano Menezes não poupou críticas à atuação do Grêmio na coletiva após a derrota por 1 a 0 contra o Fluminense na noite do último sábado (2) pelo Campeonato Brasileiro. Os principais alvos das reclamações foram o gol sofrido e a pouca produção ofensiva. Os gaúchos não conseguiram finalizar nenhuma bola na meta defendida pelo goleiro Fábio. Já no início da entrevista, o treinador disparou contra as falhas defensivas da equipe. “Sofremos um gol ridículo, inaceitável para o nosso nível. E o pênalti que cometemos, também podemos colocar no mesmo adjetivo. Íamos perder um jogo com dois gols que nós entregamos para o adversário”, destacou Mano. O comandante ainda apontou um problema na formação da zaga que pode ser resolvido no próximo compromisso da equipe. Atualmente, os dois titulares na defesa são canhotos, o que obriga Wagner Leonardo a atuar deslocado para que Kannemann permaneça na sua posição. Com o argentino fora da partida contra o Sport, suspenso pelo terceiro amarelo, Balbuena deve entrar na equipe. A nova contratação vai ocupar o lado direito, o que permite que Wagner Leonardo volte para a esquerda, sua preferência. O treinador também pôs a produção ofensiva do time em cheque. “Fomos pouco criativos no primeiro tempo. No segundo tivemos mais qualidade, mas não o suficiente para machucar o adversário na frente”, disse Mano. Grêmio e Fluminense tiveram nove finalizações cada, a única no alvo foi justamente a que decretou a derrota dos gaúchos, no gol de Everaldo. "Precisa ter coragem para jogar na Série A. O adversário também tem dificuldade para jogar e joga”, acrescentou Mano.