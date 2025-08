Brasil leva a melhor sobre a Colômbia em final de reviravoltas na Copa América

Em partida que mais parecia uma montanha-russa de emoções, a seleção brasileira feminina venceu a Colômbia nos pênaltis neste sábado (2), em Quito, no Equador, e conquistou seu nono título da Copa América em 10 edições. A partida acabou 3 a 3 no tempo regulamentar e foi para prorrogação, que novamente terminou empatada, dessa vez em 4 a 4. O título veio apenas na defesa da goleira ex-Grêmio Lorena na 14ª cobrança das penalidades.

LEIA TAMBÉM: Grêmio perde duelo de tricolores e não consegue engatar sequência de vitórias

As duas equipes já haviam se enfrentado na única partida não vencida pela seleção brasileira em jogo que valia a liderança do grupo B. A partida tomou tons dramáticos quando Lorena foi expulsa aos 24 minutos do primeiro tempo. Com uma a menos, as brasileiras fizeram um jogo de contenção e garantiram o empate e a primeira colocação. Caso perdessem, a liderança ficaria com as colombianas. Apesar de um grande jogo, o primeiro embate entre as seleções não foi suficiente para preparar a torcida para o derradeiro confronto entre as seleções.



A partida começou com os dois times se lançando ao ataque. Na troca de golpes iniciais a Colômbia se saiu melhor. Aos 24, Caicedo recebeu a bola sozinha na área e abriu o placar. A resposta brasileira viria apenas nos acréscimos. Aos 51, Carabalí, uma das protagonistas do jogo, fez pênalti em Gio Garbelini. A árbitra Dione Rissios precisou do VAR para assinalar a infração. Angelina cobrou e garantiu que o Brasil entrasse para o vestiário com tudo igual.



O segundo tempo começou movimentado de novo, mas dessa vez as brasileiras tinham superioridade e levavam perigo a goleira defendida por Kathe Tapia. Até que a zagueira Tarciane tocou para trás, Lorena saiu para intervir na jogada, ainda tentou retornar, mas só pode assistir bola lentamente cruzar a linha e colocar a Colômbia novamente na frente, aos 24 do segundo tempo. As brasileiras não se deixaram abalar e 11 minutos depois igualaram a decisão. Amanda Gutierres recebeu cruzamento no peito, já ajeitando para bater e manter a esperança brasileira.