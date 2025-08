Grêmio perde o duelo de tricolores sem finalizar no alvo

O Grêmio levou a pior no duelo dos tricolores no Maracanã na noite deste sábado em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, o time do técnico Mano Menezes somou apenas quatro dos últimos 15 pontos disputados. São três derrotas, um empate e uma vitória nas últimas cinco partidas pela competição. Mesmo sem somar pontos, tem 20 até o momento, os gaúchos se mantém na 14ª colocação, ainda que o Vitória vença o Palmeiras e empate em pontos, os baianos ainda permanecem atrás nos critérios de desempate.

Nos minutos iniciais, era o Fluminense quem controlava as ações, o Grêmio apostava nos contra ataques. A primeira chance do jogo, veio quando Alysson fez boa jogada individual e finalizou tirando tinta da trave defendida por Fábio. Já o Flu chegava com mais perigo no ataque. Serna, Everaldo e Manoel tiveram uma finalização cada dentro da área, mas a falta de pontaria não exigiu a intervenção de Tiago Volpi.



Quando parecia que o 0 a 0 seria levado para a segunda etapa, os cariocas conseguiram a primeira finalização a gol na partida. Depois de desvio da defesa gremista, Guga cabeceou de volta para a área e encontrou Everaldo. O atacante desviou sem deixar a bola cair para vencer Tiago Volpi, único defensor a sua frente, e abrir o placar. Os gaúchos quase não tiveram chance de tentar modificar o cenário antes de entrar para o vestiário. Apenas quatro minutos depois, o árbitro Lucas Paulo Torezin encerrou o primeiro tempo.

Precisando vencer, o Grêmio voltou mais agressivo para os 45 minutos finais. Mas ainda que a presença à frente fosse bem mais frequente, isso não resultava em chances claras. Até os 19, os gaúchos já haviam finalizado 3 vezes, uma a mais do que no primeiro tempo inteiro, mas nenhuma no gol. Agora quem apostava nos contra ataques eram os cariocas. Foi assim que, aos 23, Everaldo ganhou na corrida de Kannemann e finalizou com perigo para fora. Dois minutos depois, Cristaldo recuou mal e Dodi, atrasado, chutou Cannobio dentro da área, pênalti. Everaldo cobrou na trave, e manteve a esperança gremista.

As duas equipes pouco produziram nos últimos 20 minutos de jogo. O Grêmio seguia tentando furar a barreira defensiva do Flu, mas não levava perigo à meta de Fábio. Na frente, os cariocas apenas administravam a partida e evitavam correr riscos desnecessários. Funcionou, aos 53, o árbitro encerrou a partida que teve apenas uma finalização a gol, justamente a que decretou o placar final.



O Grêmio vai ter uma semana de folga e volta a jogar somente no próximo domingo (10), às 20h30. O próximo adversário será o Sport, último na tabela, sem nenhuma vitória na competição e com apenas seis pontos conquistados.

Fluminense (1) - Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Thiago Silva e Guga; Martinelli, Hércules (Thiago Santos) e Ganso; Serna Everaldo e Keno. Técnico Renato Portaluppi.



Grêmio (0) - Tiago Volpi; João Lucas (Camilo), Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Dodi, Villasanti (Edenilson) e Riquelme (Aravena); Alysson (Jardiel), Braithwaite e Pavón (Cristaldo). Técnico Mano Menezes.



Árbitro - Lucas Paulo Torezin