Crespo resolve enigma do São Paulo e sobrevive ao 1º teste de força de elenco

O técnico Hernán Crespo resolveu o enigma e encontrou profundidade de elenco no curto grupo do São Paulo na vitória contra o Athletico. Crespo conseguiu rodar o time e sair vitorioso no duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O treinador manteve ao menos um pilar em cada setor e mudou os jogadores ao redor. E viu exatamente seus reservas brilharem e decidirem, como Pablo Maia e Rodriguinho. "Estamos ali para ajudar o São Paulo e que bom que todos estão bem. É uma disputa sadia que faz crescer a todos dentro do clube", disse.

LEIA TAMBÉM: Justiça eleitoral suspende investigação sobre presidente da CBF.

"Crespo é um cara que passa confiança a todos, deixa todos bem e feliz. Está fechado com todo mundo e isso é o mais importante. Estamos colocando em prática tudo que estamos treinando e isso está sendo importante para conquistar vitórias", falou Pablo Maia.

O setor de meio foi o mais alterado: Marcos Antônio foi mantido, mas ganhou companhia de Pablo Maia e Rodriguinho nos lugares de Bobadilla e Alisson. As laterais não tiveram mudanças de início, mas Cedric deixou o jogo no intervalo para a estreia profissional de Maik -Wendell acabaria se lesionando ainda na primeira etapa, dando lugar a Enzo Díaz.

No setor defensivo, a principal mudança foi Jandrei no lugar de Rafael por dois motivos: dar ritmo e proteger o titular, pendurado com dois amarelos. Ferraresi cumpriu suspensão e foi ausência forçada dando lugar a Sabino, que jogou com os pilares Alan Franco e Arboleda.

Na frente, Ferreirinha mais uma vez foi titular, mas dessa vez ao lado de André Silva, enquanto Luciano foi poupado. O camisa 10 vinha sendo o principal jogador do time, mas mesmo sem ele o São Paulo conseguiu vencer.

Só não foi perfeito porque o São Paulo abriu 2 a 0 e levou um gol no final. Com isso, a vantagem para a volta diminuiu. O time poderia perder por um gol. Agora, se classifica com o empate.