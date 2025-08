Sem contrato, Marcelo Grohe é oferecido ao Grêmio

Nos últimos dias, Marcelo Grohe foi oferecido ao Grêmio. O goleiro está sem clube desde o fim do contrato com o Al-Kholood, em julho. Ídolo e um dos símbolos das últimas grandes conquistas do Tricolor, seu nome já havia circulado quando seu contrato com o Al-Ittihad, segundo clube dele na carreira. Na época, Paulo Victor recebia duras críticas por suas atuações. Mas Grohe acabou ficando na Arábia Saudita. Agora, o nome surge em meio a críticas a Thiago Volpi.

Natural de Campo Bom, o arqueiro é um dos símbolos das últimas grandes conquistas do clube. Em especial, a da Copa Libertadores de 2017. A defesa à queima roupa no chute do ex-Inter Ariel, na vitória por 3 a 0 contra o Barcelona de Guayaquil pelas semifinais, rodou o mundo e. Apesar do sucesso alcançado, Grohe demorou a deslanchar no Grêmio.Relacionado pela primeira vez em 2005, na série B, sua estreia aconteceu apenas quando Galatto se machucou no ano seguinte. Quando o titular retornou foi instituído um revezamento entre os dois. Porém,. O escolhido foi o argentino Sebastian Saja, que disputou apenas a temporada de 2007, ano em que o Tricolor alcançou a final da Libertadores, mas foi derrotado pelo Boca Juniors.

Com a saída de Saja, Victor assumiu a posição por quatro anos. Ao fim da temporada de 2012, mesmo sendo um dos principais jogadores da equipe, foi negociado com o Atlético-MG.em 2013.Desde os anos 2000 no clube, e de 2005 na categoria principal, já parecia que Grohe seria um eterno segundo goleiro, como tantos outros no futebol brasileiro.Mas a história mudou, no ano seguinte,, assumiu a meta gremista e virou peça fundamental para acabar com a seca títulos. Em 2016, no seu terceiro ano como principal atleta da posição, foi fundamental na conquista da Copa do Brasil, encerrando um jejum de 15 anos sem títulos do Grêmio. Um ano depois fez a defesa mais importante da carreira, o já citado milagre no caminho para o título da Libertadores.Em 2018 saiu com destino à Arábia Saudita. Nos primeiros cinco anos por lá sofreu 123 gols em 140 partidas, uma média de 0,87 gols sofridos por jogo., com 63 gols sofridos em 33 partidas, 1,9 por jogo.Aos 38 anos, caso volte a atuar na elite do futebol nacional, Grohe, atrás de Fábio do Fluminense, com 44, e Fernando Miguel do Ceará, com 40. Em quarto, com alguns meses a menos, está o ex-companheiro de clube, Cássio do Cruzeiro.