Grêmio visita o Fluminense em busca da segunda vitória seguida

Na manhã desta quinta-feira (31), o Grêmio realizou o último treino em Porto Alegre antes da viagem para o Rio de Janeiro. No sábado (2), às 21h, o tricolor gaúcho enfrenta o Fluminense pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de mano Menezes tenta embalar na competição após se reconciliar com a vitória depois de derrotar o Fortaleza no meio da semana. Esse foi o primeiro triunfo da equipe na competição desde o retorno da pausa para o Super Mundial de Clubes.

Contra os cariocas, Mano vai ter desfalques importantes. Gustavo Martins teve que abandonar o último jogo depois de ter sentido a coxa. O zagueiro, que estava sendo usado na lateral-direita, teve uma lesão muscular confirmada. João Pedro, tratado como titular na posição, segue de fora em recuperação de fratura sofrida no tornozelo esquerdo. A estimativa é que ele volte a atuar em 20 ou 30 dias. No banco contra o Leão do Pici, o único atleta de origem na posição, João Lucas, não entrou mesmo após a saída de Gustavo Martins - na ocasião, Camilo foi deslocado para a posição. Os dois são os principais cotados para assumir a vaga.

Para o confronto contra o Flu, o Grêmio ainda não vai contar com Balbuena e Carlos Vinicius, os novos contratados. Mano disse que prefere preparar melhor os reforços. "Minha projeção para os dois é o jogo com o Sport. Entendemos que, quando contrata um jogador, cria uma expectativa. E se colocamos o atleta sem as reais condições, pode haver uma primeira impressão ruim, que sempre atrapalha", explicou o treinador.

Além da dupla, Cuellar, em fase final de recuperação, já treina com bola, mas também só deve ficar à disposição contra o time nordestino, no próximo dia 10. Marlon, Cristian Olivera e Villasanti também serão desfalques. Os dois primeiros estão suspensos pelo terceiro amarelo, já o paraguaio vai ser poupado para minimizar o efeito das dores que vem sentindo no púbis. "Tivemos um Villasanti muito bem depois de bastante tempo. Conseguimos porque tiramos do jogo anterior, cuidamos e vamos ter que fazer isso provavelmente de novo até que as coisas se resolvam", argumentou Mano.

O técnico também elogiou Riquelme, que tem sido destaque nas últimas partidas. Junto de Alysson, o garoto da base é uma das soluções caseiras encontradas por Mano, mesmo que temporárias, para suprir as demandas por novos reforços no setor ofensivo.

Em meio à expectativa pela negociação, Roger Guedes se reapresentou ao Catar depois da pré-temporada realizada com o Al Rayyan na Espanha. A diretoria gremista ainda aguarda a resposta dos cataris à proposta feita pelo atacante. Com o fim das atividades, é esperada uma reunião entre as partes nos próximos dias para definir o negócio.