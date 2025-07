‘Jogando, no banco ou na arquibancada’ Balbuena é anunciado para ajudar o Grêmio

Na tarde desta quarta-feira (30) o Grêmio apresentou sua mais nova contratação. O zagueiro Fabián Balbuena, ex Dínamo Moscou, da Rússia, deu sua primeira entrevista com a camisa Tricolor. O paraguaio lembrou dos compatriotas que já passaram pelo clube e disse estar pronto para ajudar dentro ou fora do campo. O jogador de 33 anos assinou contrato até junho de 2027.

“Eu sempre ouvi falar muito bem do Grêmio. Rivarola e Arce me falaram maravilhas do clube e do Felipão. Riveros e Gavilán também, além do Villasanti que disse pra falar que foi ele quem acertou a minha vinda pra cá”, relatou o atleta que colocou a seleção paraguaia como um dos motivos para a escolha por Porto Alegre.Mesmo de férias após o fim do empréstimo com o clube russo, Balbuena. Mas a estreia não deve vir no jogo deste sábado (2) contra o Fluminense. A diretoria gremista estima que ele esteja entre os relacionados apenas na partida contra o Sport, válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro no dia 10/8.Animado com a nova oportunidade, o paraguaio. “Um jogador trabalhador, de grupo e que vai ajudar o grupo de onde estiver. Seja jogando, no campo ou na arquibancada”, assim se definiu o defensor que chega para suprir a demanda de um zagueiro destro. Mano tem escalado Kannemann pela esquerda e deslocado Wagner Leonardo, também canhoto, para o lado direito.