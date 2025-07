Grêmio vence o Fortaleza mantem a escrita e reencontra o caminho das vitórias

O Grêmio venceu o Fortaleza por 2 a 1 em casa na noite desta quarta (29) em jogo atrasado válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa foi a primeira vitória do Tricolor na competição desde o retorno da pausa para o Mundial de Clubes. O Tricolor manteve a escrita e segue sem perder contra os cearenses como mandante na Série A. Mesmo com o resultado a equipe segue na 14ª colocação. Os gaúchos chegaram aos 20 pontos e empataram na tabela com Fluminense e Atlético-MG, mas permanecem atrás pelos critérios de desempate.

Nos minutos iniciais o Grêmio tinha dificuldade para construir as jogadas a partir da defesa. As melhores chances vinham de bolas forçadas. Foi assim que, depois de lançamento longo de Braithwaite do meio do campo, Christian Oliveira dominou já driblando o goleiro Magrão dentro da área e só foi parado comso pênalti, aos oito minutos. Braithwaite cobrou no meio do gol e abriu o placar. A bola mal voltou a rolar e Marlon fez um lançamento entre os zagueiros para Alysson que invadiu a área e cortou, Magrão de novo atrasado derrubou o atacante, pênalti. A cobrança novamente ficou por conta do dinamarquês que dessa vez colocou a bola rasteira no canto direito para anotar o seu segundo na partida e ampliar a vantagem.



A resposta do Fortaleza veio aos 23. Na primeira vez que chegou com perigo, depois de cruzamento, Herrera cabeceou na trave, a bola voltou para Deyverson, que oportunista só empurrou a bola para o gol vazio para descontar para o Fortaleza. Mesmo perdendo, os cearense pouco ameaçavam. Até que aos 34, depois do Tricolor perder a bola no ataque, Volpi foi forçado a sair da área para cortar o lançamento que deixaria Bruno Lopez cara a cara com o goleiro. Apesar do susto, os gaúchos mantiveram um certo domínio do jogo nos minutos finais da primeira etapa e lavaram a vantagem para o vestiário.



No segundo tempo, o Grêmio voltou com a missão de manter o resultado. O Fortaleza era quem tentava criar, mas a barreira defensiva montada pelo técnico Mano Menezes impedia que os adversários chegassem com perigo. A primeira chance real veio aos 34. Deyverson sozinho cabeceia para baixo dentro da área. Volpi espalmou, e manteve o Tricolor na frente. No fim da segunda etapa o Fortaleza ainda teve uma chance em cobrança de falta, Volpi mandou para escanteio. Na sequência, aos 45, Edenilson bateu forte da entrada da área, Magrão fez boa defesa e manteve o jogo vivo. Mas o Tricolor segurou os adversários nos minutos finais e saiu com a vitória.

O próximo compromisso do Grêmio será contra o Fluminense no próximo sábado(2), às 21h no Maracanã. As equipes estão empatadas em pontos.

Grêmio (2) Tiago Volpi; Gustavo Martins (Camilo), Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti, Riquelme (Pavon); Alysson (Edenilson), Cristian Oliveira e Braithwaite



Fortaleza (1) Magrão; Mancuso (Emanuel Martínez), Kuscevic, Gastón Ávilla e Bruno Pacheco (Diogo Barbosa); Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior (Yago Pikachu); Breno Lopes, Deyverson (Bareiro) e Herrera (Lucero).