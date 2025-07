Russos aumentam negócios com sul-americanos após guerra na Ucrânia

Nas últimas quatro janelas de transferência desde fevereiro de 2022, quando o exército de Putin invadiu o território ucraniano, os times russos investiram cerca de R$ 1,5 bilhão para tirar 52 atletas que se destacaram por equipes da América do Sul. Nas quatro janelas anteriores, os gastos haviam sido de R$ 830 milhões, envolvendo dez atletas.

Segundo Mateus Silveira, advogado e professor especialista em Direito Internacional, embora não existam sanções econômicas aos clubes russos, há uma série de medidas que faz com que empresas e times da União Europeia evitem fazer negócios com o país. Entre elas, a exclusão de bancos russos do sistema internacional financeiro chamado Swift, o congelamento de ativos e as restrições de acesso ao mercado de capitais.

Regras excepcionais no regulamento de transferências da Fifa também passaram a prever que atletas ou técnicos estrangeiros vinculados a clubes russos ou ucranianos pudessem se desvincular, por meio da suspensão unilateral de seus contratos. O atacante Yuri Alberto e o lateral Ayrton Lucas foram emprestados por Zenit e Spartak Moscou para Corinthians e Flamengo, respectivamente, enquanto o zagueiro Vitão e o meia Pedrinho, então no Shakhtar Donetsk, migraram para Inter e Atlético-MG, respectivamente.

Para repor as saídas, os russos tiveram de voltar seu foco para a América do Sul. Nas janelas visando as últimas duas temporadas, eles bateram o recorde de investimentos para tirar atletas de equipes sul-americanas. Foram 17 contratações em cada uma das janelas, com um investimento total de aproximadamente R$ 1 bilhão.