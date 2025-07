Brasil mede forças com a China pelas quartas de final da Liga das Nações

A seleção brasileira de vôlei masculino enfrenta a China nas quartas de final da Liga das Nações, nesta quarta-feira (30), às 8h, em Ningbo, China. Liderada por Bernardinho, a equipe busca a semifinal após liderar a fase inicial com 11 vitórias em 12 jogos, enquanto os chineses, garantidos no mata-mata por serem anfitriões, venceram apenas três partidas. O confronto promete intensidade, com o Brasil visando o bicampeonato e o adversário apoiado pelo fator local.

A seleção brasileira chega embalada por uma campanha sólida, com apenas uma derrota na fase preliminar, contra Cuba. A renovação do time, sem ícones como Bruninho e Lucão, trouxe novos talentos que se destacaram, como Alan, maior pontuador brasileiro, e Cachopa, líder entre os levantadores. Já a China, apesar do desempenho irregular, aposta na velocidade e no apoio da torcida para surpreender.

A equipe brasileira não avança para as semifinais da Liga das Nações desde 2021, quando foi campeã do torneio em cima da Polônia. Esse também foi o último título relevante do time. Desde então, o Brasil caiu nas quartas de final do torneio em 2022, eliminado para os EUA, 2023 e 2024, superado pelos poloneses.

Na montagem do elenco que se apresentaria para a partida, dentre os 14 atletas inscritos, a ausência de Judson chamou a atenção. O central sentiu dores nas costas após treinamento e será desfalque para o Brasil. O jogador deverá voltar somente no sábado, caso a Seleção avance para as semifinais do torneio, podendo ser, em caso de triunfo, Polônia ou Japão.