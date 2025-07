João Fonseca perde para número 103 do mundo e cai na estreia em Toronto

A preparação de João Fonseca, 18, para a disputa do US Open começou com um tropeço nesta segunda-feira (28). O brasileiro acabou eliminado logo na estreia do Masters 1000 de Toronto, superado pelo australiano Tristan Schoolkate, 24 anos, 103º do ranking da ATP.

Número 1 do Brasil e 49º da ATP, Fonseca sofreu sobretudo com os saques do adversário e perdeu por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7-5) e 6/4, em 1h31 de partida. Schoolkate nunca havia derrotado um jogador do top 50 em sua carreira. "Estou muito feliz com o resultado. Joguei bem e deixei a partida perigosa para o João. Ele é muito novo, mas já está estabilizado no circuito", afirmou o australiano.

A disputa marcou a sexta participação de Fonseca em torneios de nível Masters 1000, os mais importantes depois dos Grand Slams. Sua melhor campanha em competições desse nível foi em Miami, em março, quando perdeu para Alex de Minaur na terceira rodada.

O brasileiro não entrava em quadra havia três semanas, desde a queda na terceira rodada de Wimbledon, quando perdeu para o chileno Nicolás Jarry. O próximo compromisso de Fonseca será o Masters 1000 de Cincinnati, a partir de 5 de agosto, nos Estados Unidos. Na sequência, ele disputa o US Open, último Grand Slam da temporada, entre 24 de agosto e 7 de setembro.