Grêmio dá vexame em casa e cede primeira vitória ao lanterna Sport no Campeonato Brasileiro

Grêmio sofreu contra o lanterna Sport na Arena e perdeu por 1 a 0, neste domingo (10) em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa foi a primeira vitória dos pernambucanos na competição. Além de deixar o Tricolor mais perto da zona do do rebaixamento, está na 15ª colocação a apenas quatro pontos do Vasco na linha da degola, a derrota também aumenta em muito a pressão em cima do treinador Mano Menezes, que voltou lentamente para o vestiário depois do apito final.

O Grêmio entrou no jogo entendendo a situação. Em casa, contra o lanterna, a equipe de Mano Menezes, mordia a saída de bola do Sport e se lançava ao ataque sem medo. Os pernambucanos, por sua vez, davam sinais que iriam sofrer para conseguir segurar os pontas gremistas. No entanto, a falta de capricho no último impedia que os gaúchos criassem chances claras.



O primeiro lance de perigo, veio aos 27 minutos. Cristian Olivera, avançou pela ponta e cruzou quase da linha de escanteio para Riquelme, o garoto finalizou em cima do goleiro Gabriel. A resposta veio quase imediatamente. Um minutos depois, Léo Pereira deu um drible da vaca em Camilo, invadiu a área e finalizou, Tiago Volpi teve que se esticar todo para impedir que Leão da Ilha abrisse o placar.



Depois do susto, o Tricolor parou de encontrar as falhas na defesa do adversário. Mais seguro atrás, agora, era o Sport quem começava a machucar a defesa gremista. A melhor chance veio quando Mateus Alexandre ganhou de Marlon e cabeceou para fora. Sem mais chances perigosas, o árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz encerrou o primeiro aos 47 minutos.



O 0 a 0 parcial fazia jus ao que foi o jogo até então. As duas equipes tentavam muito, mas, tirando alguns lances pontuais, faltava qualidade para produzir chances claras. Em casa, os atletas tricolores ainda tiveram que ouvir as vaias da torcida enquanto se encaminhavam para o vestiário.



Com a derrota parcial, as vaias voltaram a soar nas arquibancadas. Os principais alvos das reclamações eram Edenilson e Wagner Leonardo. A pressão da torcida não ajudou o Tricolor que não se achava em campo. Aos 19, Derik Lacerda invadiu a área sozinho e finalizou pra fora. Dois minutos depois, finalmente o time da casa respondeu. O estreante Carlos Vinicius, que tinha acabado de entrar, fez bom pivô e cruzou para dentro da área, Braithwaite chegou inteiro na bola, cara a cara com o goleiro, mas finalizou em cima do defensor. O novo centroavante gremista apareceu bem de novo aos 31 minutos. Depois de cruzamento, Carlos Vinicius subiu e em lance acrobático finalizou no canto esquerdo de Gabriel, que com as pontas dos dedos colocou a bola para escanteio.

O Sport ainda teve mais três chances perigosas, mas em nenhuma delas acertou o alvo. Alysson teve a última oportunidade de evitar o vexame, mas, aos 49, colocou para fora após trapalhada da defesa adversária. Depois da finalização, o árbitro agarrou a bola e terminou o jogo. Ao ouvir o apito final, os mais de 35 mil presentes na Arena irromperam em vaias ensurdecedoras, a equipe que acabava de dar um vexame em campo.



O Grêmio retorna a campo apenas no próximo domingo (17), às 16h, contra o Atlético-MG em Belo Horizonte.



Grêmio (0) - Tiago Volpi; Camilo (Villasanti), Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi (Amuzu), Edenilson (Aravena) e Riquelme (Cristaldo); Alysson, Braithwaite e Cristian Oliveira (Carlos Vinicius). Técnico Mano Menezes



Sport (1) -Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas (João Silva) Lucas Lima e Matheusinho (Pedro Augusto); Derrick Lacerda (Pablo) e Léo Pereira (Chystian Barlettta)



Árbitro - Yuri Elino Ferreira da Cruz