Processo de recuperação judicial abre espaço para implementação de SAF no Brasil-Pel

O Brasil-Pel deu um grande passo no que diz respeito ao futuro do time. Nesta quarta-feira (6), em nota divulgada pelo clube, foi informado que a direção executiva aprovou, em reunião realizada na segunda-feira, o ingresso do processo de recuperação judicial. Com isso, abre-se o caminho para que ocorra a implementação da Sociedade Anônima de Futebol (SAF), mudando a realidade da equipe pelotense.

Entretanto, a recuperação judicial ainda não está implementada. O Brasil aguarda a aprovação da Justiça para dar andamento ao processo. Segundo o presidente Vilmar Xavier, a partir da homologação, serão traçados os planos estratégicos e, então, levados ao conhecimento dos sócios e torcedores.

Além disso, o dirigente reforça que a ação é fundamental para que a transformação do modelo administrativo do Xavante ocorra. “É um passo essencial dentro do projeto de transformação em SAF”.

A atual medida jurídica serviu como um respiro em meio aos problemas administrativos que rondam o ambiente do Brasil há algum tempo. Desde 2024, através do conselho de gestão, foram adotadas medidas de contenção e reorganização interna, diante de um passivo que comprometeu a saúde financeira e operacional da instituição.

O total da dívida gira em torno de R$ 48 milhões, com juros que ultrapassam R$ 5 milhões por ano. Este valor é superior ao arrecadado anualmente pela equipe, cujo montantes se aproximam de R$ 4 milhões.

Portanto, o processo realizado se transforma em uma ferramenta legal para dar fôlego à gestão e permitir negociações com credores dentro de um novo formato. Vale ressaltar que a eventual permissão jurídica abre as portas para a formalização de propostas de investidores interessados na compra de uma considerável porcentagem da SAF.

O presidente reforçou o compromisso com a transparência dos processos, mantendo a torcida a par do andamento. “A principal ferramenta de comunicação será por meio das mídias oficiais do clube. A direção executiva pretende utilizar esses canais para manter o torcedor informado sobre cada etapa do processo”, garantiu.

Se os empecilhos financeiros atingiram repercussões consideráveis, dentro de campo o cenário não foi diferente. O Xavante contou com três técnicos desde o início da temporada, e mesmo com a rotatividade na casamata, o ano foi decepcionante.

O Brasil foi rebaixado no Campeonato Gaúcho após ficar na 4ª posição do Grupo C e ser o pior colocado no quadrangular de rebaixamento. Colimando para o desastre futebolístico, os pelotenses foram eliminados na primeira fase da Série D e estarão sem divisão Nacional na próxima temporada – restando apenas a Divisão de Acesso e a Copa FGF como torneios disputados.



