De malas prontas com destino ao sonho Charrua vai a São Paulo disputar a Copa do Brasil

O Charrua, time de rugby de Porto Alegre, está na final da Copa do Brasil Feminina de Rugby XV. As gurias embarcam para Jacareí, em São Paulo, para disputar o título contra o Melina do Mato Grosso neste sábado, às 11h30min. Esta é a primeira edição de um campeonato de XV envolvendo clubes em nível nacional - antes a disputa era entre seleções regionais. O caminho até a final foi tudo menos fácil, mas as gurias agarraram a oportunidade com mãos firmes e venceram as adversidades que vão muito além do campo.

Desde 2001, quando iniciou suas atividades, um dos grandes desafios do Charrua era conseguir manter um número suficiente de atletas para as competições. Se no profissional o esporte feminino sofre para ser valorizado, no amador a situação é ainda mais complicada. A capitã da equipe, Tamara Ribas, 32 anos, explica que o problema é também social. “Muitas mulheres não conhecem o rugby ou acham que não é para elas. Aquela coisa cultural que a gente tem”, afirma Tamara.



Outro ponto é o acúmulo de tarefas. Dominique Cruz, 30 anos, que além de jogadora, é gerente da categoria feminina e professora de ciências. "A gente dedica uma parcela muito grande do nosso tempo ao rugby sem ter retorno financeiro. A gente inclusive gasta para se manter jogando", afirma. Ainda assim ela ama as tarefas e se dedica ao time em toda oportunidade. "Sempre que eu tenho uma brecha de tempo livre, gosto de colocar o rugby", destaca. E é esse amor, de Dominique, Tamara e tantas outras que vestem a camisa do clube, que mantém o Charrua.

O formato do campeonato intensificou ainda mais essa dificuldade de conseguir jogadoras. Se no seven, disputado entre equipes de sete, já era difícil, no XV, disputado entre 15, a situação ficou ainda pior. Frente à adversidade, a solução foi buscar no legado histórico da instituição a ajuda necessária. Atletas que não atuavam mais no principal voltaram aos treinos para poder compor o grupo, que idealmente conta com 23. Com o reforço, venceram o gaúcho e conquistaram a vaga na Liga Sul.

O roteiro, que já parecia de filme, foi ganhando tons ainda mais dramáticos a cada etapa. Na disputa pela Liga Sul, as gaúchas venceram o Desterro de Santa Catarina no último lance. A capitã encontrou no meio das pernas de uma das defensoras o espaço para marcar os cinco pontos e carimbar o passaporte para a disputa do Nacional. Já nas semifinais da Copa do Brasil, enfrentaram o Jacroi, em Jacareí. A decisão em partida única voltou a ser resolvida no último lance. Fazendo valer o lema da equipe, “Não Tá Morto Quem Peleia”, as gurias pelearam e buscaram o empate em 15 a 15 para levar a decisão para os chutes alternados no “H”, similar aos pênaltis no futebol. As gaúchas levaram a melhor na disputa e se classificaram para a final.



Mesmo contra todas as adversidades e agora enfrentando um clube que tem jogadoras profissionais, Tamara faz questão de lembrar que é necessário acreditar na vitória. "Dá o mesmo trabalho a gente sonhar pequeno, ou sonhar grande", destaca a atleta. Campeãs ou não, elas voltarão para Porto Alegre com o sentimento de dever cumprido depois de demonstrar mais uma vez que lugar de mulher é também dentro dos campos.

No jogo derradeiro, quem quiser sonhar junto com as gurias pode acompanhar a partida ao vivo no canal Brasil Rugby no YouTube. A final ocorre neste sábado, às 11h30min.