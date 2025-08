Inter luta contra má fase e retrospecto negativo para bater o Fluminense

O Inter define nesta quarta-feira (6) a sua vida na Copa do Brasil o time do técnico Roger Machado foi derrotado no Beira-Rio pelo placar de 2 a 1 naquela que é a partida mais importante da temporada até então. O Colorado enfrenta o Fluminense, no Maracanã, às 21h30min, na partida de volta das oitavas de final do torneio. No jogo da ida,- com isso, para avançar às quartas de final, existe a necessidade dos gaúchos vencerem por dois gols de diferença.

Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis. Entretanto, o Alvirrubro terá de lutar contra duas questões se quiser avançar na competição: a má fase da equipe que culminou na pressão sobre o trabalho do comandante e o retrospecto negativo envolvendo situações parecidas dentro de campo.

Nos últimos 10 anos, em duelos de Copas, cinco foram as vezes em que o Inter perdeu o jogo de ida no Beira-Rio e precisou reverter fora de casa. O denominador comum entre elas é que em todas a equipe alvirrubra foi eliminada. A mais recente ocorreu em 2024, na Copa do Brasil, quando deu adeus à competição após perder em casa para o Juventude por 2 a 1 e empatar em 1 a 1 no Alfredo Jaconi, na volta. Em 2020, o Colorado foi eliminado no torneio nacional para o América-MG - após perder por 1 a 0 na ida e, mesmo igualando o placar, se despediu nas penalidades. No mesmo ano, pela Libertadores, o algoz foi o Boca Juniors-ARG, que após vencer o primeiro jogo por 1 a 0 em Porto Alegre, foi derrotado na Bombonera pelo mesmo resultado, mas avançou nos pênaltis.

Em 2016, o Atlético-MG foi o visitante indesejado, que derrotou os gaúchos por 2 a 1 na ida das semifinais da Copa e empatou em 2 a 2 na volta, em Belo Horizonte. O Ceará também entra na lista após, no mesmo cenário, descartar o Alvirrubro na Copa do Brasil de 2014.

Buscando contradizer a história, Roger Machado deve preparar mudanças na equipe titular. No último treinamento realizado na manhã de ontem no CT Parque Gigante, o treinador contou com o retorno de Alan Patrick - recuperado de um quadro de virose que o tirou do jogo contra o São Paulo o camisa 10 é a esperança da comisão técnica. Bruno Henrique também apresentou melhoras nas dores na perna e marcou presença na atividade.

A dúvida, no entanto, fica a respeito da tática que será utilizada na busca da reviravolta. Existe a expectativa de que o esquema com três zagueiros seja reaproveitado. Assim, a provável escalação colorada teria Rochet; Mercado, Vitão e Victor Gabriel; Aguirre, Bruno Henrique (Richard ou Wesley), Thiago Maia e Bernabei; Alan Patrick, Carbonero e Borré.

Como disse Roger, soluções serão tomadas por ele na tentativa da remontada. "Com a linha de três é possível ter o Alan Patrick por trás, ganhando mais uma opção de qualidade", afirmou.

Já o Flu deve ir com uma defesa enfraquecida com a ausência de Thiago Silva, fora por lesão. O provável time de Renato Portaluppi tem Fábio, Samuel Xavier, Manoel, Freytes e Guga; Martinelli, Hércules, Ganso, Keno, Serna e Everaldo.