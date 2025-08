Fluminense x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Inter decide a vida na Copa do Brasil contra o Fluminense nesta quarta-feira (6), às 21h30min, no Maracanã, no Rio de Janeiro, na partida de volta das oitavas de final. No duelo de ida, no Beira-Rio, o Colorado foi derrotado pelo placar de 2 a 1, assim, existe a necessidade do Alvirrubro vencer por dois gols de diferença - a vantagem por um gol leva a definição para as penalidades. A transmissão do jogo fica a cargo da RBS TV, SporTV, Premiere e do canal de streaming, Amazon Prime.

O confronto carrega um peso sobre o trabalho de Roger Machado. As duas derrotas seguidas somadas às atuações frustrantes, na visão da torcida, colocaram o comandante na fase mais conturbada desde que chegou em Porto Alegre -- promovendo questionamentos ao atual trabalho da comissão técnica. Buscando reverter o cenário negativo e classificar-se às oitavas de final, o técnico deve repetir o esquema com três zagueiros utilizado no jogo contra o São Paulo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense - Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes e Guga; Martinelli, Hércules, Ganso, Keno, Serna e Everaldo. Técnico: Renato Portaluppi.

Inter - Rochet; Mercado, Vitão e Victor Gabriel; Aguirre, Bruno Henrique (Richard ou Wesley), Thiago Maia e Bernabei; Alan Patrick, Carbonero e Borré. Técnico: Roger Machado.

Arbitragem - Ramon Abatti Abel (SC) será auxiliado por Alex Ang Ribeiro (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC). No VAR, Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG).

SERVIÇO FLUMINENSE X INTER

Local: Maracanã, Rio de Janeiro;

Transmissão: RBS TV, SporTV, Premiere e Amazon Prime.

Data e Hora: quarta-feira (6), às 21h30min;