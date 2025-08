Roger aposta na mobilização da equipe para Inter avançar na Copa do Brasil

Muito se ouviu que o atual elenco do Inter se destacava quando a corda era esticada na exigência de resultados. Porém, neste momento, para o técnico Roger Machado, a corda tornou-se bamba. Após a derrota para o São Paulo no fim de semana, a paciência da torcida com a equipe Colorada se resumiu às vaias proferidas das arquibancadas do Beira-Rio, e a continuidade do trabalho da atual comissão técnica pode depender do resultado da partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense, que acontece nesta quarta-feira (6), no Maracanã, às 21h30min. No confronto de ida, os gaúchos foram derrotados por 2 a 1, no Beira-Rio.