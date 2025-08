Com time misto Inter sofre para criar chances claras e é derrotado pelo São Paulo

Sem Alan Patrick, que teve uma virose, o Inter sofreu na criação das jogadas e perdeu para o São Paulo no Beira-Rio na noite deste domingo (3), em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem o camisa dez, o técnico Roger Machado optou por montar um time com três zagueiros, deixando seus laterais mais soltos para avançar. Alan Benítez era o mais avançado no meio campo. Mas o Colorado falhou nos escanteios e não teve força para buscar o resultado. Mesmo com a derrota, os gaúchos não perderam nenhuma posição e seguem em 13° com 21 pontos. Os minutos iniciais foram de muita vontade e pouco futebol. A primeira defesa da noite aconteceu aos 18, quando Alan Benítez entrou pela direita e chutou forte para a defesa de mão trocada de Rafael. Até os 40 minutos o São Paulo ainda não havia finalizado e o Inter mesmo superior não criava oportunidades claras. O destaque até então era a quantidade de faltas. Com os espaços sendo disputados centímetro a centímetro, o árbitro Alex Gomes Stefano assinalou 20 faltas, a média no campeonato é de 27 por jogo. A história mudou quando em sua primeira finalização no jogo o Tricolor abriu o placar. Aos 43, Arboleda aproveitou o escanteio, subiu mais que todo mundo e cabeceou pro chão. Rochet até tentou, mas não chegou na bola que ainda quicou antes de entrar no canto esquerdo do uruguaio. Apenas quatro minutos depois o árbitro encerrou o primeiro tempo, e o Colorado pouco pôde fazer para evitar entrar no vestiário com a derrota parcial. No segundo tempo as equipes seguiam marcando forte e não tinha pudor em parar as jogadas. A primeira chance da segunda etapa foi dos paulistas. Aos oito, Rochet teve que trabalhar depois que André Silva ganhou de Clayton Sampaio e cabeceou dentro da área. No entanto, o goleiro encaixou a bola sem causar maiores problemas. O Inter foi se acertando aos poucos e começando a achar buracos na defesa tricolor. Bernabei e Alan Benítez tiveram boas oportunidades, mas o lateral-esquerdo botou pra fora enquanto o direito parou em Rafael.O Alvirrubro voltou a sofrer com os escanteios aos 30 minutos. Depois da cobrança de Enzo Días, Luciano, sozinho, levantou de calcanhar na primeira trave, a bola atravessou toda pequena área e chegou até Ferraresi que encostou para Bobadilha. Alan Benítez não conseguiu diminuir a distância e o volante teve tempo de dominar, fingir um cruzamento, avançar e só depois finalizar tirando de Rochet para ampliar a vantagem dos paulistas.O Inter ainda descontou depois de que, aos 40, Carbonero sofreu contato de Pablo Maia dentro da área. O árbitro ainda precisou do auxílio do VAR para assinar a penalidade. Bruno Tabata cobrou e descontou para os gaúchos. Mas já era tarde. Mesmo com os seis minutos de acréscimo, o São Paulo conseguiu enrolar o jogo tempo suficiente para que Alex Gonzalo encerrasse a partida e decretasse a primeira derrota do Colorado na competição desde o retorno da pausa para o Mundial de Clubes.O próximo compromisso da equipe de Roger Machado será o Fluminense, no Maracanã, na próxima quarta (6) pelo jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. No primeiro confronto, os cariocas derrotaram o Inter por 2 a 1. Inter ( )- Rochet; Clayton Sampaio, Mercado e Juninho; Alan Benítez, Luiz Otávio (Richard), Alan Rodríguez, Bruno Tabata e Bernabei; Borré (Ricardo Mathias e Valencia (Carbonero). Técnico: Roger Machado.São Paulo (1) - Rafael; Arboleda, Ferraresi e Sabino; Cédric Soares, Bobadilla, Alisson (Pablo Maia), Marcos Antonio e Enzo Días; Luciano e André Silva (Tápia).Técnico: Hernán Crespo.Arbitro - Alex Gomes Stefano