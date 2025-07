Inter perde para o Fluminense no Beira-Rio e larga em desvantagem na Copa do Brasil

Diferente do que esperavam os mais de 33 mil torcedores presentes no Beira-Rio, o Inter jogou mal e largou em desvantagem na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (30), o Colorado perdeu em casa para o Fluminense pelo placar de 2 a 1 e precisará reverter o agregado na partida de volta, no Maracanã. Com um primeiro tempo que castigou o Alvirrubro, os gaúchos não tiveram forças para reagir na etapa final e viram os cariocas saírem com o triunfo no confronto. Os gols do Tricolor das Laranjeiras foram marcados por Everaldo, duas vezes. Carbonero diminuiu para os mandantes.

Com a bola rolando, o Alvirrubro iniciou o enfrentamento tentando se impor ao adversário. Se colocando numerosamente no campo de ataque e conseguindo trocar passes, aos quatro minutos, Alan Patrick recebeu de Carbonero na área, conseguiu se desvencilhar da marcação e chutar de perna esquerda rente à trave de Fábio, mas para fora. Entretanto, mesmo com o termômetro marcando 12 graus de clima, o banho de água fria veio. Aos oito, Kévin Serna aproveitou a sequência de erros da defesa colorada e ficou de frente para Rochet - na conclusão, finalizou com muito perigo na trave. No rebote, Everaldo estava ligado e concluiu, de primeira, em um gestual técnico elogiável, para vencer o goleiro uruguaio e abrir o placar.

Sem se abalar, os gaúchos responderam aos 13. Bruno Henrique finalizou de fora da área e acertou o poste esquerdo, no rebote, Wesley não repetiu o que fez o rival e isolou a bola. No decorrer da primeira etapa, o Inter continuou jogando na metade do campo carioca, mas pouco foi agressivo. Até que aos 34, no retorno das finalizações alvirrubras, a rede balançou. A maneira em que o time de Roger se colocou à frente possibilitou que Vitão realizasse um bom passe entre linhas para Wesley ficar em ótimas condições. Na conclusão do atacante, Fábio desviou na pelota e deixou Carbonero sem goleiro, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol e igualar o marcador.

Mas o empate durou pouco, e a felicidade do mandante também. Aos 39, Serna usufruiu do passe recebido de Samuel Xavier e deixou para trás Bernabei, na corrida, e Victor Gabriel, no drible. Ao invadir a grande área, cruzou para Everaldo que marcou o segundo dele e do Fluminense no jogo. Com o encerramento da primeira etapa, os torcedores protestaram com vaias à equipe de Roger.

No segundo tempo, os ânimos se exaltaram por partes de dois times em uma confusão envolvendo Alan Patrick e Nonato - o atleta do Fluminense alegou ter sido agredido pelo meia, mas o árbitro não viu a agressão e seguiu o jogo. Precisando reverter o resultado adverso, o Inter assustou somente aos 17 minutos em uma cabeçada de Vitão na cobrança de escanteio do camisa 10 que saiu pela linha de fundo.

Com as linhas altas, o Inter, naturalmente, forneceu espaços ao time de Renato Portaluppi, que chegou duas vezes com Canobbio, aos 21, e Serna, aos 23, mas ambas não encontraram a rede. Já o Colorado, se jogou para o ataque mesmo que de maneira desorganizada e sem grandes oportunidades que justificassem uma reação. Concretizando a ineficácia somados à má atuação alvirrubra, o juíz encerrou a partida os 50 minutos sob vaias.

Passada a partida de ida da Copa do Brasil, o Colorado volta a atenção para o Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (3), às 20h30min, o time do técnico Roger Machado recebe o São Paulo, no Beira-Rio, pela 18ª rodada do Brasileirão. A volta contra o Fluminense acontece na quarta-feira (6), no Rio de janeiro - o Inter precisa de dois gols para chegar na próxima fase.

Inter (1) - Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia (Vitinho), Bruno Henrique (Ronaldo) e Alan Patrick; Carbonero (Bruno Tabata), Wesley (Gustavo Prado) e Borré (Valencia). Técnico: Roger Machado.

Fluminense (2) - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Guga; Martinelli (Bernal), Nonato (Ganso) e Hércules; Kevin Serna, Soteldo (Canobbio) e Everaldo (Lima). Técnico: Renato Portaluppi.

Árbitro - Rodrigo José Pereira de Lima.