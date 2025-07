Inter anuncia a contratação do volante uruguaio Alan Rodríguez

As vésperas da partida decisiva contra o Fluminense pela Copa do Brasil, nesta quarta, às 21h30min, o Inter anunciou sua terceira contratação para a segunda metade da temporada. Alan Rodríguez estava atuando no Argentino Juniors, assinou contrato até dezembro de 2029. O Colorado adquiriu 80% dos direitos econômicos do jogador por 4 milhões de dólares (R$ 22,07 milhões pela cotação atual).

O décimo estrangeiro no elenco alvirrubro, só nove podem ser relacionados em competições nacionais, se junta a outros sete volantes. O grande número de atletas na posição se explica pela estratégia que Roger traçou para evitar o desgaste no setor que considera essencial para a equipe.

Para a sequência da temporada os jogadores se revezarão na titularidade do time que além do Campeonato Brasileiro, ainda disputa Copa do Brasil e Libertadores da América. Alan, de 25 anos, é versátil. E além de volante também pode ser usado também como meia.

Pelo antigo clube, o uruguaio disputou 93 partidas. Capitão da equipe, balançou as redes em oito oportunidades e ainda contribuiu com cinco assistências. Voltando de lesão, sua última partida ocorreu em 28 de maio pelos playoffs do Campeonato Argentino.

O meio-campista já está em Porto Alegre para dar início aos trabalhos com o grupo colorado.