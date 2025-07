Brasil se livra de sufoco da China e vai à semi da Liga das Nações de vôlei

A seleção masculina de vôlei sofreu no primeiro set contra a azarona China, mas reagiu para vencer por 3 a 1 e carimbar o retorno à semifinal da Liga das Nações, nesta quarta(30) . A virada brasileira em Ningbo Beilun, em solo chinês, foi com parciais de 29-31, 26-19, 25-16 e 25-21 em quase 2h de jogo.

Melhor equipe do torneio, o Brasil assustou com oscilações no início, mas conseguiu se recompor e confirmou o favoritismo na sequência. A China avançou ao mata-mata apenas por ser o país sede, mas quase chocou os favoritos. De volta ao torneio após um ano de ausência, os chineses terminaram a fase de grupo em penúltimo, com apenas três vitórias em 12 partidas, enquanto os brasileiros lideraram. O duelo anterior entre as seleções havia terminado com atropelo tupiniquim por 3 a 0.

A equipe de Bernardinho enfrenta na próxima fase o vencedor de Japão x Polônia, que será disputado nesta quinta-feira (31), às 8h (de Brasília). O duelo da semi ocorre no próximo sábado, 2 de agosto, às 4h, novamente na China.

A seleção masculina retorna à semifinal depois de três edições e busca seu segundo título da Liga das Nações. Campeão em 2021 após ter terminado em quarto nos dois primeiros anos do torneio, o Brasil não ficava entre os quatro melhores desde 2022.

Alan foi a constante do Brasil durante todo o jogo e o maior pontuador isolado. Único que não oscilou, o oposto de 31 anos terminou a partida com 24 pontos. Bergmann foi o segundo melhor do lado brasileiro no ataque, com dez pontos, mas acumulou erros e alternou entre altos e baixos.