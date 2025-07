Juventude demite o técnico Claudio Tencati após derrota para o Bahia em Salvador

O Juventude anunciou nesta terça-feira (29) a saída do técnico Claudio Tencati do comando da equipe principal. A decisão foi tomada após reunião entre a diretoria e o treinador em Caxias do Sul, dois dias depois da derrota por 3 a 0 para o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Junto com Tencati, também deixam o clube os auxiliares Aléssio Antunes e Lucas Leme.

Contratado em maio para comandar o time na disputa da Série A, Tencati teve uma passagem curta e marcada por resultados ruins: foram sete jogos, com cinco derrotas, um empate e apenas uma vitória - esta sobre o Sport, atual lanterna da competição. A estreia havia sido no empate por 1 a 1 com o Fluminense, no Alfredo Jaconi, mas a equipe não conseguiu sustentar uma evolução ao longo das rodadas seguintes. Contratado em maio para comandar o time na disputa da Série A, Tencati teve uma passagem curta e marcada por resultados ruins:- esta sobre o Sport, atual lanterna da competição. A estreia havia sido no empate por 1 a 1 com o Fluminense, no Alfredo Jaconi, mas a equipe não conseguiu sustentar uma evolução ao longo das rodadas seguintes.

A pressão por mudanças aumentou já no domingo. Após a derrota para o Bahia, o presidente Fábio Pizzamiglio não escondeu o incômodo com o desempenho do time e sinalizou que o cargo do treinador estava em avaliação. "Não se vê evolução, ou se vê pouca evolução do que a gente esperava. Não estamos conseguindo entregar o desempenho que sempre tivemos nos últimos anos", afirmou o dirigente.

A reunião que selou a saída, inicialmente prevista para segunda-feira, precisou ser adiada devido às dificuldades logísticas causadas pelo ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul e atrasou o retorno da delegação. Agora, o Juventude inicia a busca por um novo comandante em meio à tentativa de recuperação na Série A. A equipe é a penúltima colocada, com 11 pontos, quatro a menos que o Vasco, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O próximo desafio será na segunda-feira, às 20h, diante do Santos, no Morumbi.