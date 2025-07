Grêmio encara o Fortaleza pressionado para reagir no Brasileirão

Oportunidades não faltam para o Grêmio retomar o caminho de vitória e começar a reação no Campeonato Brasileiro. Entretanto, o empecilho tem sido a ineficácia do modelo de jogo da equipe do técnico Mano Menezes que voltará a ser exigido na partida contra o Fortaleza, nesta terça-feira (29), às 20h30min, na Arena, em duelo que recupera a partida atrasada da 14ª rodada do Brasileirão. Na atividade realizada no CT Luiz Carvalho nesta segunda-feira, retornos e aparições importantes marcaram o treinamento e aumentaram as opções do comandante.

Esvaziando cada vez mais o departamento médico, João Pedro voltou a trabalhar com bola e está em período final do processo de recuperação da lesão no tornozelo. Sem atuar desde o dia 25 de maio na vitória sobre o Bahia, o jogador retorna em um momento importante, visto a venda de Igor Serrote - titular nos últimos jogos na lateral-direita - para o futebol árabe. Entretanto, João Pedro ainda não está 100% recuperado e deve ficar de fora da partida.

As gratas surpresas que devem ser relacionadas nesta terça-feira são Villasanti e Cristaldo. O volante não viajou para São Paulo por conta de dores estomacais. Já o argentino foi ausência nas últimas partidas alegando desgaste muscular e retorna após dois jogos fora. Os reforços Balbuena e Carlos Vinícius também marcaram presença na atividade, todavia, são aguardados pela comissão técnica para o confronto contra o Fluminense, no sábado, às 21h, no Rio de Janeiro.

Sem Igor Serrote, Gustavo Martins deve voltar a atuar na lateral-direita contra o Fortaleza, assim, Kannemann retorna para atuar ao lado de Wagner Leonardo na zaga. Assim, o provável Grêmio tem Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti (Alex Santana) e Riquelme; Alysson, Cristian Olivera e Braithwaite.

Este time tem a missão de voltar a vencer após quatro jogos sem êxito no Campeonato Brasileiro. A sequência negativa deixou o Tricolor em situação de risco: atualmente, os gaúchos estão na 14ª colocação com 17 pontos e estão a dois pontos da zona de rebaixamento.

Para voltar a trilhar bons resultados, o time de Mano se abraça nas palavras de seu comandante - que leva esperanças de futuros melhores - e no retrospecto negativo do Leão atuando em Porto Alegre: O time do técnico Renato Paiva nunca venceu o Grêmio na capital gaúcha. São dez jogos disputados com sete triunfos porto-alegrenses e três empates.

“Nós precisamos do torcedor, eles sabem que precisamos deles. Estamos trabalhando para que ele enxergue essa perspectiva, e acho que no dia de hoje ele pode enxergar alguma coisa. O fator local é muito importante no futebol brasileiro, sempre foi, então vamos convocá-lo para nos apoiar na terça-feira”, disse Mano.