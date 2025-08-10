Inter vence o Bragantino e acende esperança para decisão na Libertadores

Após dois tropeços, o Inter voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Com o 3 a 1 contra o Bragantino fora de casa, neste sábado (9), pela 19ª rodada, o Colorado chegou a 24 pontos e está na 11ª colocação. Mais do que os três pontos, a vitória serviu para reacender a esperança no time do técnico Roger Machado antes da decisão contra o Flamengo pelas oitavas de final da Copa Libertadores, no Maracanã, na próxima quarta-feira.

LEIA MAIS: Morre Zélio Hocsmann, conselheiro jubilado do Grêmio



O jogo começou eletrizante, nos primeiros segundos, Isidro Pita recebeu a bola na área, cortou um defensor, mas no último momento foi travado por Juninho. Aos 6, a estrela da partida deu seu cartão de visita. Depois de bom passe de Bernabei, Wesley cruzou para o meio. Ricardo Mathias, como um centroavante clássico, precisou apenas de um toque com a ponta da chuteira para abrir o placar.



A resposta dos paulistas veio aos 13. La Quintana chutou forte de dentro da área, Rochet espalmou e no rebote Lucas Sampaio tirou do goleiro, mas parou nos pés de Clayton Sampaio que tirou em cima da linha. O susto, acordou os gaúchos, que acalmaram o jogo e seguraram o ímpeto ofensivo do Massa Bruta. Pouco a pouco o Alvirrubro começou a voltar a agredir o adversário. Depois de algumas boas tramas que acabaram na mão do goleiro ou para fora, Wesley voltou a ser decisivo.



Aos 29, depois de tentativa de cruzamento do atacante, Gustavo Marques desviou a bola com a mão. No primeiro momento o árbitro Felipe Fernandes de Lima não marcou nada, mas depois de ser acionado pelo VAR confirmou o pênalti. Na cobrança, Alan Patrick deslocou o goleiro para um lado e colocou a bola no outro para ampliar a vantagem.



Antes do intervalo as duas equipes ainda tiveram boas oportunidades. Enquanto o Braga parava nas boas defesas de Rochet, o Colorado chegava com perigo nas finalizações de fora da área, mas pecava um pouco na mira e apenas assustava o goleiro Cleiton. Sem alterações no placar, o Inter entrou para o vestiário com a vantagem de 2 a 0.



No segundo tempo, não foi preciso nem um minuto para a rede voltar a balançar. Aos 40 segundos, os paulistas tentaram sair jogando e se atrapalharam. a bola sobrou para Ricardo Mathias. Em noite iluminada, desta vez o atacante dominou antes de finalizar e fazer o terceiro do Alvirrubro, seu segundo na partida. Com a ampla vantagem a equipe de Roger ganhou confiança, enquanto o Bragantino acusava o golpe. O jogo começou eletrizante, nos primeiros segundos, Isidro Pita recebeu a bola na área, cortou um defensor, mas no último momento foi travado por Juninho. Aos 6, a estrela da partida deu seu cartão de visita. Depois de bom passe de Bernabei, Wesley cruzou para o meio. Ricardo Mathias, como um centroavante clássico,A resposta dos paulistas veio aos 13. La Quintana chutou forte de dentro da área, Rochet espalmou e no rebote Lucas Sampaio tirou do goleiro, mas. O susto, acordou os gaúchos, que acalmaram o jogo e seguraram o ímpeto ofensivo do Massa Bruta. Pouco a pouco o Alvirrubro começou a voltar a agredir o adversário. Depois de algumas boas tramas que acabaram na mão do goleiro ou para fora, Wesley voltou a ser decisivo.Aos 29, depois de tentativa de cruzamento do atacante, Gustavo Marques desviou a bola com a mão. No primeiro momento o árbitro Felipe Fernandes de Lima não marcou nada, mas depois de ser acionado pelo VAR confirmou o pênalti. Na cobrança,Antes do intervalo as duas equipes ainda tiveram boas oportunidades. Enquanto o Braga parava nas boas defesas de Rochet, o, mas pecava um pouco na mira e apenas assustava o goleiro Cleiton. Sem alterações no placar, o Inter entrou para o vestiário com a vantagem de 2 a 0.No segundo tempo, não foi preciso nem um minuto para a rede voltar a balançar. Aos 40 segundos, os paulistas tentaram sair jogando e se atrapalharam. a bola sobrou para Ricardo Mathias. Em noite iluminada, desta vez, seu segundo na partida. Com a ampla vantagem a equipe de Roger ganhou confiança, enquanto o Bragantino acusava o golpe.

LEIA MAIS: Processo de recuperação judicial abre espaço para implementação de SAF no Brasil-Pel



O bom momento, no entanto, deu uma falsa sensação de segurança a Wesley. Aos 9, mesmo pouco pressionado, o atacante, que fazia boa partida, tentou driblar na defesa, mas errou e gerou um contra-ataque para os adversários. John John fez boa jogada e lançou Isidro Pita que finalizou de primeira. Rochet ainda tocou na bola antes dela morrer no fundo do gol para diminuir para o time o placar.



O gol ainda deu esperanças para o Bragantino que se atirou ao ataque. Rochet voltou a ser acionado em chute de Lucas Barbosa e em boa finalização de Davi Gomes. Aos poucos o Inter voltou a controlar a partida e ainda teve boas oportunidades de ampliar. Clayton Sampaio parou em Cleiton e Borré, sozinho, cabeceou para fora. Aos 44, o atacante voltou a aparecer. Dessa vez com os pés, recebeu lançamento, avançou e marcou, mas estava impedido. Seis minutos depois o árbitro encerrou o jogo para decretar a segunda vitória fora de casa do Inter no campeonato.



O próximo compromisso do colorado vai ser contra o Flamengo, às 21h30 de quarta-feira, em partida válida pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O bom momento, no entanto, deu uma falsa sensação de segurança a Wesley. Aos 9, mesmo pouco pressionado, o atacante, que fazia boa partida, tentou driblar na defesa, mas errou e gerou um contra-ataque para os adversários. John John fez boa jogada e lançou Isidro Pita que finalizou de primeira.para diminuir para o time o placar.O gol ainda deu esperanças para o Bragantino que se atirou ao ataque. Rochet voltou a ser acionado em chute de Lucas Barbosa e em boa finalização de Davi Gomes. Aos poucos o Inter voltou a controlar a partida e ainda teve boas oportunidades de ampliar. Clayton Sampaio parou em Cleiton e Borré, sozinho, cabeceou para fora. Aos 44, o atacante voltou a aparecer. Dessa vez com os pés, recebeu lançamento, avançou e. Seis minutos depois o árbitro encerrou o jogo para decretar a segunda vitória fora de casa do Inter no campeonato., em partida válida pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Bragantino (1) - Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Guilherme Lopes (Cauê); Gabriel (Fabinho), Praxedes (Gustavinho) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Thiago Borbas), Isidro Pitta e Laquintana (Davi Gomes). Técnico: Fernando Seabra.

Inter (3) - Rochet; Alan Benítez (Aguirre), Clayton Sampaio, Juninho e Bernabéi; Thiago Maia (Bruno Henrique), Alan Rodríguez, Alan Patrick e Bruno Tabata (Luis Otávio); Ricardo Mathias (Borré) e Wesley (Vitinho). Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG).