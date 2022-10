Parceira oficial da Fifa, a Hyundai apresenta a série especial Copa do Mundo Qatar 2022 do seu carro compacto. Serão quatro diferentes opções do HB20, nas carrocerias hatch e sedã, com motor 1.0 aspirado e câmbio manual ou propulsor 1.0 turbo e transmissão automática.

Todas têm por base a versão Comfort e vêm com novidades tanto na parte externa quanto interna, além de contarem com recursos presentes em configurações superiores. Quem adquirir um dos modelos receberá de presente uma réplica da bola oficial que será usada nos jogos da Copa do Mundo 2022.

No design, os diferenciais são os faróis em LED com luzes de rodagem diurna e rodas de liga-leve e retrovisores pintados de cinza. Exclusividade do hatch é o spoiler traseiro. No interior do veículo, o painel de instrumentos digital, a soleira personalizada e os bancos de couro em duas cores surgem como novidades.

O HB20 série especial Copa do Mundo Qatar 2022 traz chave presencial; nos modelos turbo, estão incluídas a partida remota do motor pela chave e, no caso do sedã, abertura do porta-malas por aproximação. Alerta de presença no banco traseiro, vidros elétricos com função "um-toque", volante com regulagem de altura e profundidade completam os acréscimos em relação à versão Comfort.