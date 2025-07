Mercedes-Benz relança o caminhão Axor, ainda mais moderno e robusto

O modelo extrapesado recebeu motorização BlueTec 6, que atende à legislação de emissões Proconve P8, equivalente à Euro 6. Chegam ao mercado as versões 2038 4x2 e 2545 6x2, indicadas para transporte rodoviário de carga e operações logísticas de médias e longas distâncias.

A cabine do novo Axor exibe linhas modernas, que realçam a impressão de robustez. A grade frontal é nova, enquanto o para-choques ficou mais largo.

Os novos faróis, halógenos ou em LED, podem contar com grade de proteção contra impactos. Há duas opções de cabine, ambas com suspensão pneumática: Leito Teto Alto e Leito Teto Baixo.

No interior, entre as novidades estão volante multifuncional de série, painel reformulado, alavanca do câmbio combinada com o freio auxiliar e integrada na coluna de direção, e banco pneumático com 11 regulagens.

Equipado com quinta roda reforçada, o Axor oferece a maior capacidade de carga do segmento, com capacidade máxima de tração (CMT) de até 62 toneladas, podendo chegar a 68 toneladas tendo eixos com redução nos cubos.

O novo motor é o OM 460 LA, de 13 litros de cilindrada (a geração anterior usava um de 12 litros). Isso significa potência extra, com opções de 380 cv e 450 cv, além de menor consumo de diesel e menos emissões, tudo graças à tecnologia BlueTec6.

O trem de força inclui duas variantes do câmbio automatizado de 12 marchas. Com três modos de operação - Standard, Econômico e Power -, a transmissão proporciona trocas de marcha mais rápidas e ajuda a economizar combustível.

O novo Mercedes-Benz Axor 2038 4x2 pode ser utilizado como baú, sider, graneleiro, báscula, container, tanque de combustível, frigorificado, cegonheiro e prancha "carrega tudo", bem como tracionar implementos como cegonheira. Já a versão 2545 6x2 consegue puxar semirreboques de dois, três ou quatro eixos, em configurações de até 58,5 toneladas.