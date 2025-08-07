Geely EX5 tem tecnologia de ponta e autonomia como trunfos (foto principal)

A fabricante chinesa Geely Auto estreia no mercado brasileiro com o SUV 100% elétrico, seu primeiro veículo global. Duas versões estão disponíveis ao consumidor, a Pro, que custa R$ 205.800,00, e a Max, que sai das lojas por R$ 225.800,00.
A estratégia de lançamento passou pela exposição do EX5 em shoppings pelo País e pela pré-venda do modelo. Neste mês de agosto, oito das primeiras 23 concessionárias da marca previstas para 2025 serão inauguradas, consolidando a operação local da Geely.
O EX5 adota uma arquitetura elétrica integrada com Inteligência Artificial e estrutura reforçada. Seu design combina linhas imponentes e graciosas, inspiradas nas porcelanas chinesas, com eficiência aerodinâmica, exemplificada pela grade ativa e as maçanetas embutidas - o coeficiente de arrasto da carroceria é de apenas 0,269.
O carro tem 4,61 metros de comprimento, 1,90 m de largura, 1,67 m de altura e 2,75 m de distância entre-eixos. Na cabine de visual clean, conforto e conectividade são o foco, com destaque para o quadro de instrumentos digital de 10,2 polegadas e a grande central multimídia de 15,4 polegadas com tela de altíssima definição.
O Geely EX5 possui motor elétrico de 218 cv de potência e 320 Nm de torque, cuja eficiência energética chega a 90%. Há três modos de condução (Eco, Normal e Sport) - e a aceleração de zero a 100 km/h ocorre em 6,9 segundos.
A bateria de lítio fosfato ferro (LFP), com 60 kWh de capacidade, proporciona autonomia de até 413 quilômetros, de acordo com o Inmetro. Sua velocidade de carregamento é superior à média do segmento: em corrente contínua (DC) de 100 kW, o tempo de recarga de 30% para 80% é de 20 minutos; em um aparelho de parede (wallbox) com corrente alternada (AC) de 11 kW, recarregar de 10% a 100% leva seis horas.
Novo Mercedes-Benz EQB 250 alia versatilidade e eficiência energética
MERCEDES-BENZ/DIVULGAÇÃO/JC
O SUV 100% eletrificado chega ao Brasil equipado com motor de 190 cv de potência, que traciona as rodas dianteiras. Com preço sugerido de R$ 399.900,00, oferece garantia de oito anos ou 160 mil quilômetros para o sistema elétrico de alta tensão.
O EQB 250 usa bateria de íons de lítio de 70,5 kWh, com capacidade de carga de 11 kWh em um carregador de corrente alternada (AC) e até 100 kWh em um carregador rápido de corrente contínua (DC). A autonomia é de até 376 km, segundo o Inmetro.
No interior para até sete ocupantes, o Mercedes-Benz EQB 250 adota a nova geração da central multimídia MBUX, com tela de 10,25 polegadas, modos de exibição configuráveis e interface aprimorada. Os recursos de auxílio à condução incluem novas câmeras de uso múltiplo e de ré, bem como um assistente de manutenção de faixa aperfeiçoado.
Primeiros frutos
A General Motors e a Hyundai anunciaram os planos para os primeiros cinco veículos com desenvolvimento compartilhado, frutos da colaboração estratégica acordada entre as duas empresas. Serão quatro veículos destinados aos mercados das Américas Central e do Sul, incluindo um SUV, um carro de passeio e uma picape, todos compactos, além de uma picape média. Os lançamentos estão previstos para 2028.
Etapa superada
A Leapmotor, associada da Stellantis, começou a importação das primeiras unidades dos seus carros. É mais uma etapa para o início das vendas da marca chinesa no Brasil, ainda em 2025, com os SUV eletrificados C10 e B10.
Mercado RS
O mercado de veículos zero-quilômetro no Rio Grande do Sul registrou em julho um crescimento significativo de 23,06% em relação a junho deste ano, totalizando 16.466 emplacamentos. Os dados foram divulgados pelo Sincodiv/Fenabrave-RS, entidade das revendas do setor.
aspas
As reduções no IPI impactaram diretamente os modelos de entrada (com motor 1.0), com descontos que trouxeram vantagens aos consumidores. A resposta do mercado foi rápida, o que mostra a sensibilidade ao preço.