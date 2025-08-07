Geely EX5 tem tecnologia de ponta e autonomia como trunfos (foto principal)

A fabricante chinesa Geely Auto estreia no mercado brasileiro com o SUV 100% elétrico, seu primeiro veículo global. Duas versões estão disponíveis ao consumidor, a Pro, que custa R$ 205.800,00, e a Max, que sai das lojas por R$ 225.800,00.

A estratégia de lançamento passou pela exposição do EX5 em shoppings pelo País e pela pré-venda do modelo. Neste mês de agosto, oito das primeiras 23 concessionárias da marca previstas para 2025 serão inauguradas, consolidando a operação local da Geely.

O EX5 adota uma arquitetura elétrica integrada com Inteligência Artificial e estrutura reforçada. Seu design combina linhas imponentes e graciosas, inspiradas nas porcelanas chinesas, com eficiência aerodinâmica, exemplificada pela grade ativa e as maçanetas embutidas - o coeficiente de arrasto da carroceria é de apenas 0,269.

O carro tem 4,61 metros de comprimento, 1,90 m de largura, 1,67 m de altura e 2,75 m de distância entre-eixos. Na cabine de visual clean, conforto e conectividade são o foco, com destaque para o quadro de instrumentos digital de 10,2 polegadas e a grande central multimídia de 15,4 polegadas com tela de altíssima definição.

O Geely EX5 possui motor elétrico de 218 cv de potência e 320 Nm de torque, cuja eficiência energética chega a 90%. Há três modos de condução (Eco, Normal e Sport) - e a aceleração de zero a 100 km/h ocorre em 6,9 segundos.

A bateria de lítio fosfato ferro (LFP), com 60 kWh de capacidade, proporciona autonomia de até 413 quilômetros, de acordo com o Inmetro. Sua velocidade de carregamento é superior à média do segmento: em corrente contínua (DC) de 100 kW, o tempo de recarga de 30% para 80% é de 20 minutos; em um aparelho de parede (wallbox) com corrente alternada (AC) de 11 kW, recarregar de 10% a 100% leva seis horas.