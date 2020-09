Palácio Piratini é iluminado com as cores do RS em alusão à Semana Farroupilha

a chama crioula foi acesa no Piratini, dando a largada à semana de celebrações.

A cerimônia teve a participação do governador Eduardo Leite (PSDB).

Em homenagem ao início da Semana Farroupilha no Rio Grande do Sul, o Palácio Piratini — sede do governo estadual —, foi iluminado nessa segunda-feira à noite (14) com as cores do RS (foto). Em função da pandemia do novo coronavírus,sendo organizada pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho do Rio Grande do Sul (MTG) e da Fundação Cultural Gaúcha (FCG). Nesta terça, a programação começa às 18h, com a apresentação de Maxsoel Bastos e Rinaldo Olivera, encerrando-se às 22h20min, com uma Palestra Virtual Vídeo com Departamento Cultural do MTG. Tradicional símbolo do movimento gaúcho,