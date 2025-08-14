O preço alto de ignorar o câncer de pulmão

Maria Teresa Tsukazan

Nenhum outro estado brasileiro registra tantos casos de câncer de pulmão quanto o Rio Grande do Sul. A taxa de incidência entre homens é de 27,5 por 100 mil habitantes – próxima à de países como Argentina e Uruguai, líderes no Cone Sul. Aqui e no restante do País, a doença segue sendo diagnosticada

tarde demais, comprometendo as chances de tratamento eficaz.

Diferente dos cânceres de mama e colo do útero – que contam com programas de rastreamento consolidados no SUS – o câncer de pulmão ainda espera por uma política nacional de diagnóstico precoce.

O exame existe: a tomografia computadorizada de baixa dose, método rápido, seguro e eficaz na detecção

de nódulos pulmonares iniciais. Em outros países sua adoção já reduziu significativamente a mortalidade.

Muitos pensam que o tema perdeu relevância, já que o número de fumantes diminuiu. O que poucos sabem é que a doença não é mais exclusividade de fumantes ou ex-fumantes. Até 25% dos casos ocorrem em pessoas que nunca fumaram. Poluição do ar, exposição ocupacional, predisposição genética e

mutações silenciosas também estão entre as causas. O perfil dos pacientes mudou: crescem os diagnósticos em mulheres e em pessoas mais jovens. A ciência sabe disso – e o Estado, em alguma medida, também.

Agora, é hora de o Congresso agir. Em agosto, mês em que o câncer de pulmão ganha destaque com o Agosto Branco, deve ser votado o Projeto de Lei 2.550/2024, que cria o Programa Nacional de Rastreamento do Câncer de Pulmão. Se aprovado, garantirá ao País um cuidado básico: identificar

precocemente uma neoplasia que, descoberta tardiamente, reduz drasticamente as chances de cura.

No Rio Grande do Sul, ignorar essa urgência é fechar os olhos para uma realidade que exige prioridade, investimento e ação imediata. Detectar cedo salva vidas – e o Estado não pode mais esperar.

Professora titular na Escola de Medicina e Chefe do Serviço de Cirurgia Torácica do Hospital São Lucas da Pucrs