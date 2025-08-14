Porto Alegre,

Publicada em 14 de Agosto de 2025 às 18:24

Coro de 150 vozes e cortejo marcam celebração do Dia Estadual do Patrimônio Cultural na CCMQ

Programação inclui apresentação coletiva de 27 corais na sexta-feira (15) e caminhada com música e arte circense no domingo (17)

Ascom CCMQ/Divulgação/JC
Em comemoração ao 7º Dia Estadual do Patrimônio Cultural, a Secretaria da Cultura (Sedac) realiza duas atividades abertas ao público na Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736): uma apresentação especial de um coro formado por 150 vozes, na sexta-feira (15), às 19h, e o tradicional Cortejo do Patrimônio, que acontece no domingo (17), a partir das 17h, com trajeto por espaços simbólicos do Centro Histórico de Porto Alegre e dispersão na CCMQ. Ambos os eventos têm entrada gratuita.
A Travessa Rua dos Cataventos recebe o Coro de 150 Vozes, com um repertório recheado de arranjos do nativismo até o pop rock. O coro estará distribuído em locais como as sacadas e janelas do segundo e terceiro andares da Casa. Já o Cortejo do Patrimônio, tem saída do Teatro de Arena (Borges de Medeiros, 835) às 17h e parada final na CCMQ. O itinerário passa por prédios históricos do Centro, como o Museu de História Julio de Castilhos, Palácio Piratini, Theatro São Pedro, Biblioteca Pública do Estado, Farol Santander, Memorial do RS, MARGS e Musecom. O trajeto acompanha música e circo, com paradas para apresentar as instituições.

