Porto Alegre,

Festival De Gramado 2025

Publicada em 13 de Agosto de 2025 às 19:56

O magnânimo Festival de Cinema de Gramado chega à sua 53ª edição

Entre os dias 13 e 23 de agosto a cidade vira a capital brasileira da sétima arte

Cleiton Thiele/Divulgação/JC
Amanda Flora
Desde o dia 13 de agosto, a cidade de Gramado, uma das mais charmosas e turísticas do Brasil, se transformou na capital nacional da sétima arte. Isso porque o Festival de Cinema de Gramado chega à sua 53ª edição com uma programação recheada de atrações até o dia 23 de agosto. Considerado o mais tradicional e antigo evento cinematográfico ininterrupto do Brasil, o Festival movimenta a cidade da Serra Gaúcha com centenas de convidados, entre cineastas, artistas, jornalistas e estudantes, além do público apaixonado por cinema.
Na programação está prevista a exibição de 74 filmes, divididos entre curtas e longas-metragens. Destacam-se as cinco mostras competitivas de longas-metragens brasileiros de ficção (6), documentários (4), curtas nacionais (12), longas gaúchos (5) e curtas gaúchos (18), além de produções universitárias, títulos fora de competição, pré-estreias de séries e atividades que vão de homenagens a debates, passando por encontros de mercado e exibições especiais. 
Ontem (13) e hoje (14), aconteceram a 1ª Mostra Nacional de Cinema Estudantil e a velha conhecida Mostra Educavideo. A primeira reúne curtas-metragens de alunos do ensino básico de diversos estados do Brasil. Já o Educavídeo, projeto que oferece capacitação em audiovisual para estudantes de Gramado, soma mais de 110 produções desde seu início em 2011. 
O Último Azul, dirigido por Gabriel Mascaro, será o filme de abertura desta edição, com exibição hors concours nesta sexta-feira (15), no Palácio dos Festivais. Inédito no Brasil e com lançamento nos cinemas brasileiros previsto para o dia 28 de agosto, o longa é situado na Amazônia, em um Brasil quase distópico, onde o governo transfere idosos para uma colônia habitacional em que vão desfrutar seus últimos anos de vida. O título conquistou o Urso de Prata na 75ª edição do Festival de Berlim, em fevereiro deste ano.
Entre os homenageados da 53ª edição, está o ator Rodrigo Santoro, que completa 50 anos neste mês e receberá o Troféu Kikito de Cristal na noite de abertura do Festival (15). A produtora Mariza Leão, conhecida por produções como De Pernas Pro Ar (2010) e Meu Passado Me Condena (2013), recebe o Troféu Eduardo Abelin em homenagem aos seus 50 anos de carreira. 
A atriz de cinema e teatro, Glória Andrade, receberá o Troféu Sirmar Antunes pela sua trajetória de mais de 20 anos dedicados às artes cênicas no Rio Grande do Sul.  Por fim, Marcélia Cartaxo, conhecida por fazer a personagem Macabea na adaptação cinematográfica de A Hora da Estrela (1985), livro de Clarice Lispector, receberá o Troféu Oscarito pelo conjunto de sua obra em 40 anos de carreira.

A curadoria de filmes desta edição foi assinada pelo ator e diretor Caio Blat, pela atriz Camila Morgado e pelo jornalista e crítico Marcos Santuario. Considerado o grande prêmio do festival, a competição de longas brasileiros, conta com seis títulos: A Natureza das Coisas Invisíveis (dir. Rafaela Camelo, DF), Querido Mundo (dir. por Miguel Falabella, RJ), (dir. Laís Melo, PR) Sonhar com Leões (dir. Paolo Marinou-Blanco, SP), Papagaios (dir. Douglas Soares, RJ) e Cinco Tipos de Medo (dir. Bruno Bini, MT). Em sua 53ª edição, o Festival de Cinema de Gramado começa reafirmando a serra gaúcha como o polo para importantes lançamentos do cinema nacional e fortalecimento da cultura brasileira.


Confira a programação completa do festival:

Sexta-Feira | 15 de Agosto

 8h30min - Palácio dos Festivais
Sessão infantil 1
Comer, beber e aprender, de Rogério Rodrigues
Livre


  • 16h - Rua Coberta

Abertura oficial do 53º Festival de Cinema de Gramado


  • 17h - Abertura do tapete vermelho


  • 18h - Palácio dos Festivais

 

Mostra Sedac de Cinema Acessível

  • O mercado de notícias, de Jorge Furtado (10 anos)
  • Memórias de um esclerosado, de Thais Fernandes e Rafael Correa (14 anos)
  • Chama a Bebel, de Paulo Nascimento (10 anos)

 

Filme de abertura - Palácio dos Festivais

O último azul, de Gabriel Mascaro

12 anos


Homenagem - Palácio dos Festivais

Entrega do Troféu Kikito de Cristal para Rodrigo Santoro



Sábado | 16 de agosto

 

  • 10h - Sociedade Recreio Gramadense

Sala de Debates sobre o filme de abertura O Último Azul, de Gabriel Mascaro 


  • 12h - Teatro Elisabeth Rosenfeld

VIII Mostra de Filmes Universitários


  • 13h - Palácio dos Festivais

Prêmio Assembleia Legislativa – Mostra Gaúcha de Curtas sessões 1 e 2

- A Sinaleira Amarela, de Guilherme Carravetta De Carli
(12 anos)
*disponível com legendas descritivas 

- O Correspondente, de Thali Bartikoski e Bruno Barcelos
(14 anos)

- Enfim S.O.S, de Zaracla
(14 anos)

- O Pintor, de Victor Castilhos
(12 anos)

- Quando começa a chover o coração bate mais forte, de Mirian Fichtner
(Livre)


Intervalo


- Fuá – O Sonho, de Viviane Jag Fej Farias e Amallia Brandolff
(12 anos)

- Estudos sobre a vida em rede, de Tuane Eggers
(Livre)

- Gambá, de Maciel Fischer
(Livre)

- Safira O mar e a vida, de Luiz Fonseca
(Livre)


  • 16h - Sociedade Recreio Gramadense

Sala de Debates dos Curtas Gaúchos Sessões 1 e 2


  • 17h - Abertura do tapete vermelho


  • 18h - Palácio dos Festivais

Mostra competitiva de longas-metragens brasileiros sessão 1

, de Laís Melo
12 anos


  • 20h - Palácios dos Festivais

Lançamento da Série Máscaras do oxigênio não cairão automaticamente, de Marcelo Gomes e Carol Minêm 

18 anos 



Domingo | 17 de agosto

  • 9h - Teatro Elisabeth Rosenfeld

Sessão Reprise - Mostra competitivas de longas-metragens brasileiros

, de Laís Melo

12 anos 


  • 10h - Sociedade Recreio Gramadense

Sala de Debates sobre o longa-metragem brasileiro , de Laís Melo 


  • 11h - Sociedade Recreio Gramadense

Sala de Debates sobre a série Máscaras de oxigênio não cairão automaticamente, de Marcelo Gomes e Carol Minêm


  • 12h - Teatro Elisabeth Rosenfeld

VIII Mostra de filmes universitários programa 2


  • 13h - Palácio dos Festivais

Prêmio Assembleia Legislativa – Mostra Gaúcha de Curtas sessões 3 e 4


  • Imigrante/Habitante, de Cassio Tolpolar
    Livre

  • Bom dia Maika, de Eddy Ramos
    12 anos

  • Roxo Lilás Violeta, de Theo Tajes
    12 anos

  • O jogo, de Alexandre Mattos Meireles e Chico Maximila
    Livre


Intervalo


  • Trapo, de João Chimendes
    10 anos

  • Mãe da Manhã, de Clara Trevisan
    10 anos

  • Nhemongarai, de Jorge Morinico e Hopi Chapman
    Livre

  • Perro!, de Aleksia Dias e João Pedro Fiuza
    Livre

  • E Depois de Fevereiro, de Crystom Afronário
    Livre

  • 16h - Sociedade Recreio Gramadense

Sala de Debates dos curtas gaúchos sessões 3 e 4

 

  • 17h - Abertura do tapete vermelho


  • 18h - Palácio dos Festivais

Mostra competitiva de longas-metragens brasileiros

Papagaios, de Douglas Soares

14 anos


  • 20h - Palácio dos Festivais

Cerimônia de premiação Mostra de Curtas Gaúchos – Prêmio Assembleia Legislativa




 

Segunda-feira | 18 de agosto

  • 9h - Teatro Elisabeth Rosenfeld

Sessão Reprise - Mostra competitiva de longas-metragens brasileiros – sessão 2

Papagaios, de Douglas Soares

14 anos 


  • 10h - Sociedade Recreio Gramadense

Sala de Debates sobre o longa-metragem brasileiro Papagaios, de Douglas Soares


  • 11h - Teatro Elisabeth Rosenfeld

Ecossistemas Audiovisuais do RS


  • 14h - Palácio dos Festivais

Mostra competitiva SEDAC/Iecine de longas-metragens Gaúchos Sessão 1

Uma em Mil, de Jonas Rubert e Tiago Rubert 

Livre


  • 16h - Sociedade Recreio Gramadense

    Sala de Debates do longa-metragem gaúcho Uma em Mil, de Jonas Rubert e Tiago Rubert 


  • 17h - Abertura do tapete vermelho


  • 18h - Palácio dos Festivais

Homenagem - Entrega de Troféu Eduardo Abelin para Mariza Leão

 

Mostra competitiva de longas-metragens brasileiros sessão 3

Querido mundo, de Miguel Falabella

12 anos


  • 20h - Palácio dos Festivais

Mostra competitiva de curtas-metragens brasileiros- dia 1/2

 

  • Jeguatá Xirê, de Alan Alves-Brito, Ana Moura e Marcelo Freire (Livre)

  • Boiuna, de Adriana de Faria (14 anos)

  • Cabeça de boi, de Lucas Zacarias (10 anos)

  • Intervalo


  • Jacaré, de Victor Quintanilha (Livre)

  • Quando Eu For Grande, de  Mano Cappu (10 anos)

  • As musas, de Rosa Fernan (Livre)


  • 22h - TV Assembleia

Exibição da mostra Competitiva de Curtas-Gaúchos sessões 1 e 2 e exibição do debate realizando durante o 53º Festival de Gramado


Terça-feira | 19 de agosto

  • 9h - Teatro Elisabeth Rosenfeld

Sessão Reprise - Mostra competitiva de longas-metragens brasileiros – sessão 3

Querido Mundo, de Miguel Falabella
12 anos 


  • 10h - Sociedade Recreio Gramadense

Sala de Debates de longa-metragem brasileiro do filme Querido Mundo, de Miguel Falabella 

 

  • 11h - Sociedade Recreio Gramadense

Sala de Debates dos Curtas-metragens brasileiros dia 1

 

  • 14h - Teatro Elisabeth Rosenfeld

Exibição Especial

Área de Risco, Edson Celulari 


  • 14h - Palácio dos Festivais

Mostra competitiva SEDAC/Iecine de longas-metragens Gaúchos

Quando a gente menina cresce, de Neli Mombelli

LIVRE


  • 16h - Sociedade Recreio Gramadense

Sala de Debates do Longa-metragem gaúcho Quando a gente menina cresce, de Neli Mombelli 


  • 16h - Teatro Elisabeth Rosenfeld

Exibição Especial

Sem estradas, com bravura: a atuação da PRF na maior enchente do Brasilde PRF Mateus de Paula e PRF Davi Fernandes
12 anos


  • 17h - Abertura do tapete vermelho


  • 18h - Palácio dos Festivais

Mostra competitiva de longas-metragens brasileiros

A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo
Classificação 12 anos


  • 18h - Palácio dos Festivais

Homenagem - Entrega do Troféu Oscarito para Marcélia Cartaxo

 

  • 20h  - Palácio dos Festivais

Mostra competitiva de curtas-metragens brasileiros – dia 2/2


  • Aconteceu a luz da lua, de Crystom Afronário
    Livre

  • FrutaFizz, de Kauan Okuma Bueno
    Livre 

  • Samba Infinito, de Leonardo Martinelli
    Livre 

  • Intervalo O mapa em que estão meus pés, de Luciano Pedro Jr.
    Livre 

  • Na Volta Eu Te Encontro, de Ucrânia Munzanzu
    Livre

  • Réquiem para Moïse, de Caio Barreto Briso e Susanna Lira
    (14 anos) 

  • 22h - TV Assembleia

Exibição da mostra Competitiva de Curtas-Gaúchos sessões 3 e 4 e exibição do debate realizado durante o 53º Festival de Gramado

Quarta- feira | 20 de Agosto

  • 9h - Teatro Elisabeth Rosenfeld

Sessão Reprise - Mostra competitiva de longas-metragens brasileiros – sessão 4

A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo

12 anos


  • 10h - Sociedade Recreio Gramadense

Sala de Debates do Longa-metragem brasileiro A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo


  • 11h - Sociedade Recreio Gramadense

Sala de Debates dos Curtas-metragens brasileiros dia 2


  • 14h - Teatro Elisabeth Rosenfeld

 

Mostra Cinema Francês

  • Suprêmes, de Audrey Estrougo
    12 anos

  • Chien de la casse (cão danado), de Jean-Baptiste Durant
    14 anos


  • 14h - Palácio dos Festivais


Mostra competitiva SEDAC/Iecine de longas-metragens Gaúchos sessão 3

Bicho Monstro, de Germano de Oliveira

10 anos

 

  • 16h - Sociedade Recreio Gramadense

Sala de Debates so Longa-metragem gaúcho Bicho Monstro, de Germano de Oliveira


  • 17h - Abertura do tapete vermelho


  • 18h - Palácio dos Festivais

Mostra competitiva de longas-metragens brasileiros - sessão 5

Sonhar com Leões, de Paolo Marinou-Blaco
16 anos 


  • 20h - Palácio dos Festivais

Mostra competitiva de documentários brasileiros – sessão 1

Para Vigo me voy, de Lírio Ferreira & Karen Harley

Livre


Quinta-feira | 21 de Agosto

  • 9h - Teatro Elisabeth Rosenfeld

Sessão Reprise - Mostra competitiva de longas-metragens brasileiros – sessão 5

Sonhar Com Leões, de Paolo Marinou-Blanco

16 anos


  • 10h - Sociedade Recreio Gramadense

Sala de Debates do Longa-metragem brasileiro Sonhar Com Leões, de Paolo Marinou-Blanco


  • 11h - Sociedade Recreio Gramadense

Sala de Debate do documentário Para Vigo me voy, de Lírio Ferreira & Karen Harley


  • 14h - Teatro Elisabeth Rosenfeld

Mostra Cinema Francês

  • Les Pires (Os piores), de Lise Akoka e Romane Gueret

    12 anos

  • Le Mohican (O último moicano), de Frédérici Farrucci
    14 anos


  • 14h - Palácio dos Festivais

Mostra competitiva SEDAC/Iecine de longas-metragens Gaúchos – sessão 4

Rua do Pescador, nº6, de Bárbara Paz

10 anos


  • 16h - Sociedade Recreio Gramadense

Sala de Debates do Longa-metragem gaúcho Rua do Pescador, nº6, de Bárbara Paz 


  • 17h - Abertura do tapete vermelho


  • 18h - Palácio dos Festivais

Mostra competitiva de longas-metragens brasileiros – sessão 6

Cinco Tipos de Medo, de Bruno Bini
12 anos


  • 20h - Palácio dos Festivais

Mostra competitiva de documentários brasileiros – sessões 2 e 3

  • Lendo o mundo, de Catherine Murphy e Iris de Oliveira
    Livre
  • Os avós, de Ana Ligia Pimentel 12 anos
 


Sexta-feira | 22 de Agosto

  • 9h - Teatro Elisabeth Rosenfeld

Sessão Reprise - Mostra competitiva de longas-metragens brasileiros – sessão 6

Cinco Tipos de Medo, de Bruno Bini

12 anos


  • 10h - Sociedade Recreio Gramadense

Sala de Debates do Longa-metragem brasileiro Cinco Tipos de Medo, de Bruno Bini


  • 11h - Sociedade Recreio Gramadense

Sala de Debates do documentário Lendo o mundo, de Catherine Murphy e Iris de Oliveira


  • 12h - Sociedade Recreio Gramadense

Sala de Debate do documentário Os avós, de Ana Ligia Pimentel


  • 14h - Palácio dos Festivais

Mostra competitiva SEDAC/Iecine de longas-metragens Gaúchos – Sessão 5

Passaporte Memória, de Decio Antunes

14 anos


  • 16h - Sociedade Recreio Gramadense

Sala de Debates do Longa-metragem gaúcho Passaporte Memória, de Decio Antunes


  • 17h - Abertura do tapete vermelho


  • 18h - Palácio dos Festivais

Mostra competitiva de documentários brasileiros – sessão 4

Até onde a vista alcança, de Alice Villela e Hidalgo Romero

Livre


  • 20h - Palácio dos Festivais

Cerimônia de premiação das Mostras SEDAC/Iecine de Longas-metragens Gaúchos Curtas-metragens brasileiros


Sábado | 23 de Agosto

  • 11h - Sociedade Recreio Gramadense

Sala de Debates do documentário Até onde a vista alcança, de Alice Villela e Hidalgo Romero


  • 14h - Teatro Elisabeth Rosenfeld

Exibição Especial 

Luz, Magia e Emoção: uma jornada de 40 anos de Natal, de Bianca Fioreze

Livre


  • 20h - Palácio dos Festivais

Cerimônia de premiação das Mostras: Longas-metragens brasileiros e documentários



