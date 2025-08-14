O magnânimo Festival de Cinema de Gramado chega à sua 53ª edição

A curadoria de filmes desta edição foi assinada pelo ator e diretor Caio Blat, pela atriz Camila Morgado e pelo jornalista e crítico Marcos Santuario. Considerado o grande prêmio do festival, a competição de longas brasileiros, conta com seis títulos: A Natureza das Coisas Invisíveis (dir. Rafaela Camelo, DF), Querido Mundo (dir. por Miguel Falabella, RJ), Nó (dir. Laís Melo, PR) Sonhar com Leões (dir. Paolo Marinou-Blanco, SP), Papagaios (dir. Douglas Soares, RJ) e Cinco Tipos de Medo (dir. Bruno Bini, MT). Em sua 53ª edição, o Festival de Cinema de Gramado começa reafirmando a serra gaúcha como o polo para importantes lançamentos do cinema nacional e fortalecimento da cultura brasileira.
Confira a programação completa do festival:
Sexta-Feira | 15 de Agosto
Livre
-
16h - Rua Coberta
Abertura oficial do 53º Festival de Cinema de Gramado
-
17h - Abertura do tapete vermelho
-
18h - Palácio dos Festivais
Mostra Sedac de Cinema Acessível
- O mercado de notícias, de Jorge Furtado (10 anos)
- Memórias de um esclerosado, de Thais Fernandes e Rafael Correa (14 anos)
- Chama a Bebel, de Paulo Nascimento (10 anos)
Filme de abertura - Palácio dos Festivais
O último azul, de Gabriel Mascaro
12 anos
Homenagem - Palácio dos Festivais
Entrega do Troféu Kikito de Cristal para Rodrigo Santoro
Sábado | 16 de agosto
-
10h - Sociedade Recreio Gramadense
Sala de Debates sobre o filme de abertura O Último Azul, de Gabriel Mascaro
-
12h - Teatro Elisabeth Rosenfeld
VIII Mostra de Filmes Universitários
-
13h - Palácio dos Festivais
Prêmio Assembleia Legislativa – Mostra Gaúcha de Curtas sessões 1 e 2
- A Sinaleira Amarela, de Guilherme Carravetta De Carli
(12 anos)
*disponível com legendas descritivas
- O Correspondente, de Thali Bartikoski e Bruno Barcelos
(14 anos)
- Enfim S.O.S, de Zaracla
(14 anos)
- O Pintor, de Victor Castilhos
(12 anos)
- Quando começa a chover o coração bate mais forte, de Mirian Fichtner
(Livre)
Intervalo
- Fuá – O Sonho, de Viviane Jag Fej Farias e Amallia Brandolff
(12 anos)
- Estudos sobre a vida em rede, de Tuane Eggers
(Livre)
- Gambá, de Maciel Fischer
(Livre)
- Safira O mar e a vida, de Luiz Fonseca
(Livre)
-
16h - Sociedade Recreio Gramadense
Sala de Debates dos Curtas Gaúchos Sessões 1 e 2
-
17h - Abertura do tapete vermelho
-
18h - Palácio dos Festivais
Mostra competitiva de longas-metragens brasileiros sessão 1
Nó, de Laís Melo
12 anos
-
20h - Palácios dos Festivais
Lançamento da Série Máscaras do oxigênio não cairão automaticamente, de Marcelo Gomes e Carol Minêm
18 anos
Domingo | 17 de agosto
-
9h - Teatro Elisabeth Rosenfeld
Sessão Reprise - Mostra competitivas de longas-metragens brasileiros
Nó, de Laís Melo
12 anos
-
10h - Sociedade Recreio Gramadense
Sala de Debates sobre o longa-metragem brasileiro Nó, de Laís Melo
-
11h - Sociedade Recreio Gramadense
Sala de Debates sobre a série Máscaras de oxigênio não cairão automaticamente, de Marcelo Gomes e Carol Minêm
-
12h - Teatro Elisabeth Rosenfeld
VIII Mostra de filmes universitários programa 2
-
13h - Palácio dos Festivais
Prêmio Assembleia Legislativa – Mostra Gaúcha de Curtas sessões 3 e 4
-
Imigrante/Habitante, de Cassio Tolpolar
Livre
-
Bom dia Maika, de Eddy Ramos
12 anos
-
Roxo Lilás Violeta, de Theo Tajes
12 anos
-
O jogo, de Alexandre Mattos Meireles e Chico Maximila
Livre
Intervalo
-
Trapo, de João Chimendes
10 anos
-
Mãe da Manhã, de Clara Trevisan
10 anos
-
Nhemongarai, de Jorge Morinico e Hopi Chapman
Livre
-
Perro!, de Aleksia Dias e João Pedro Fiuza
Livre
-
E Depois de Fevereiro, de Crystom Afronário
Livre
-
16h - Sociedade Recreio Gramadense
Sala de Debates dos curtas gaúchos sessões 3 e 4
-
17h - Abertura do tapete vermelho
-
18h - Palácio dos Festivais
Mostra competitiva de longas-metragens brasileiros
Papagaios, de Douglas Soares
14 anos
-
20h - Palácio dos Festivais
Cerimônia de premiação Mostra de Curtas Gaúchos – Prêmio Assembleia Legislativa
Segunda-feira | 18 de agosto
-
9h - Teatro Elisabeth Rosenfeld
Sessão Reprise - Mostra competitiva de longas-metragens brasileiros – sessão 2
Papagaios, de Douglas Soares
14 anos
-
10h - Sociedade Recreio Gramadense
Sala de Debates sobre o longa-metragem brasileiro Papagaios, de Douglas Soares
-
11h - Teatro Elisabeth Rosenfeld
Ecossistemas Audiovisuais do RS
-
14h - Palácio dos Festivais
Mostra competitiva SEDAC/Iecine de longas-metragens Gaúchos Sessão 1
Uma em Mil, de Jonas Rubert e Tiago Rubert
Livre
-
16h - Sociedade Recreio Gramadense
Sala de Debates do longa-metragem gaúcho Uma em Mil, de Jonas Rubert e Tiago Rubert
-
17h - Abertura do tapete vermelho
-
18h - Palácio dos Festivais
Homenagem - Entrega de Troféu Eduardo Abelin para Mariza Leão
Mostra competitiva de longas-metragens brasileiros sessão 3
Querido mundo, de Miguel Falabella
12 anos
-
20h - Palácio dos Festivais
Mostra competitiva de curtas-metragens brasileiros- dia 1/2
-
Jeguatá Xirê, de Alan Alves-Brito, Ana Moura e Marcelo Freire (Livre)
-
Boiuna, de Adriana de Faria (14 anos)
-
Cabeça de boi, de Lucas Zacarias (10 anos)
-
Intervalo
-
Jacaré, de Victor Quintanilha (Livre)
-
Quando Eu For Grande, de Mano Cappu (10 anos)
-
As musas, de Rosa Fernan (Livre)
-
22h - TV Assembleia
Exibição da mostra Competitiva de Curtas-Gaúchos sessões 1 e 2 e exibição do debate realizando durante o 53º Festival de Gramado
Terça-feira | 19 de agosto
-
9h - Teatro Elisabeth Rosenfeld
Sessão Reprise - Mostra competitiva de longas-metragens brasileiros – sessão 3
Querido Mundo, de Miguel Falabella
12 anos
-
10h - Sociedade Recreio Gramadense
Sala de Debates de longa-metragem brasileiro do filme Querido Mundo, de Miguel Falabella
-
11h - Sociedade Recreio Gramadense
Sala de Debates dos Curtas-metragens brasileiros dia 1
-
14h - Teatro Elisabeth Rosenfeld
Exibição Especial
Área de Risco, Edson Celulari
-
14h - Palácio dos Festivais
Mostra competitiva SEDAC/Iecine de longas-metragens Gaúchos
Quando a gente menina cresce, de Neli Mombelli
LIVRE
-
16h - Sociedade Recreio Gramadense
Sala de Debates do Longa-metragem gaúcho Quando a gente menina cresce, de Neli Mombelli
-
16h - Teatro Elisabeth Rosenfeld
Exibição Especial
Sem estradas, com bravura: a atuação da PRF na maior enchente do Brasil, de PRF Mateus de Paula e PRF Davi Fernandes
12 anos
-
17h - Abertura do tapete vermelho
-
18h - Palácio dos Festivais
Mostra competitiva de longas-metragens brasileiros
A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo
Classificação 12 anos
-
18h - Palácio dos Festivais
Homenagem - Entrega do Troféu Oscarito para Marcélia Cartaxo
-
20h - Palácio dos Festivais
Mostra competitiva de curtas-metragens brasileiros – dia 2/2
-
Aconteceu a luz da lua, de Crystom Afronário
Livre
-
FrutaFizz, de Kauan Okuma Bueno
Livre
-
Samba Infinito, de Leonardo Martinelli
Livre
-
Intervalo O mapa em que estão meus pés, de Luciano Pedro Jr.
Livre
-
Na Volta Eu Te Encontro, de Ucrânia Munzanzu
Livre
-
Réquiem para Moïse, de Caio Barreto Briso e Susanna Lira
(14 anos)
-
22h - TV Assembleia
Exibição da mostra Competitiva de Curtas-Gaúchos sessões 3 e 4 e exibição do debate realizado durante o 53º Festival de Gramado
Quarta- feira | 20 de Agosto
-
9h - Teatro Elisabeth Rosenfeld
Sessão Reprise - Mostra competitiva de longas-metragens brasileiros – sessão 4
A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo
12 anos
-
10h - Sociedade Recreio Gramadense
Sala de Debates do Longa-metragem brasileiro A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo
-
11h - Sociedade Recreio Gramadense
Sala de Debates dos Curtas-metragens brasileiros dia 2
-
14h - Teatro Elisabeth Rosenfeld
Mostra Cinema Francês
-
Suprêmes, de Audrey Estrougo
12 anos
-
Chien de la casse (cão danado), de Jean-Baptiste Durant
14 anos
-
14h - Palácio dos Festivais
Mostra competitiva SEDAC/Iecine de longas-metragens Gaúchos sessão 3
Bicho Monstro, de Germano de Oliveira
10 anos
-
16h - Sociedade Recreio Gramadense
Sala de Debates so Longa-metragem gaúcho Bicho Monstro, de Germano de Oliveira
-
17h - Abertura do tapete vermelho
-
18h - Palácio dos Festivais
Mostra competitiva de longas-metragens brasileiros - sessão 5
Sonhar com Leões, de Paolo Marinou-Blaco
16 anos
-
20h - Palácio dos Festivais
Mostra competitiva de documentários brasileiros – sessão 1
Para Vigo me voy, de Lírio Ferreira & Karen Harley
Livre
Quinta-feira | 21 de Agosto
-
9h - Teatro Elisabeth Rosenfeld
Sessão Reprise - Mostra competitiva de longas-metragens brasileiros – sessão 5
Sonhar Com Leões, de Paolo Marinou-Blanco
16 anos
-
10h - Sociedade Recreio Gramadense
Sala de Debates do Longa-metragem brasileiro Sonhar Com Leões, de Paolo Marinou-Blanco
-
11h - Sociedade Recreio Gramadense
Sala de Debate do documentário Para Vigo me voy, de Lírio Ferreira & Karen Harley
-
14h - Teatro Elisabeth Rosenfeld
Mostra Cinema Francês
-
Les Pires (Os piores), de Lise Akoka e Romane Gueret
12 anos
-
Le Mohican (O último moicano), de Frédérici Farrucci
14 anos
-
14h - Palácio dos Festivais
Mostra competitiva SEDAC/Iecine de longas-metragens Gaúchos – sessão 4
Rua do Pescador, nº6, de Bárbara Paz
10 anos
-
16h - Sociedade Recreio Gramadense
Sala de Debates do Longa-metragem gaúcho Rua do Pescador, nº6, de Bárbara Paz
-
17h - Abertura do tapete vermelho
-
18h - Palácio dos Festivais
Mostra competitiva de longas-metragens brasileiros – sessão 6
Cinco Tipos de Medo, de Bruno Bini
12 anos
-
20h - Palácio dos Festivais
Mostra competitiva de documentários brasileiros – sessões 2 e 3
- Lendo o mundo, de Catherine Murphy e Iris de Oliveira
Livre
- Os avós, de Ana Ligia Pimentel 12 anos
Sexta-feira | 22 de Agosto
- 9h - Teatro Elisabeth Rosenfeld
Sessão Reprise - Mostra competitiva de longas-metragens brasileiros – sessão 6
Cinco Tipos de Medo, de Bruno Bini
12 anos
-
10h - Sociedade Recreio Gramadense
Sala de Debates do Longa-metragem brasileiro Cinco Tipos de Medo, de Bruno Bini
-
11h - Sociedade Recreio Gramadense
Sala de Debates do documentário Lendo o mundo, de Catherine Murphy e Iris de Oliveira
-
12h - Sociedade Recreio Gramadense
Sala de Debate do documentário Os avós, de Ana Ligia Pimentel
-
14h - Palácio dos Festivais
Mostra competitiva SEDAC/Iecine de longas-metragens Gaúchos – Sessão 5
Passaporte Memória, de Decio Antunes
14 anos
-
16h - Sociedade Recreio Gramadense
Sala de Debates do Longa-metragem gaúcho Passaporte Memória, de Decio Antunes
-
17h - Abertura do tapete vermelho
-
18h - Palácio dos Festivais
Mostra competitiva de documentários brasileiros – sessão 4
Até onde a vista alcança, de Alice Villela e Hidalgo Romero
Livre
-
20h - Palácio dos Festivais
Cerimônia de premiação das Mostras SEDAC/Iecine de Longas-metragens Gaúchos Curtas-metragens brasileiros
Sábado | 23 de Agosto
-
11h - Sociedade Recreio Gramadense
Sala de Debates do documentário Até onde a vista alcança, de Alice Villela e Hidalgo Romero
-
14h - Teatro Elisabeth Rosenfeld
Exibição Especial
Luz, Magia e Emoção: uma jornada de 40 anos de Natal, de Bianca Fioreze
Livre
-
20h - Palácio dos Festivais
Cerimônia de premiação das Mostras: Longas-metragens brasileiros e documentários