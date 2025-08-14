O magnânimo Festival de Cinema de Gramado chega à sua 53ª edição

Desde o dia 13 de agosto, a cidade de Gramado, uma das mais charmosas e turísticas do Brasil, se transformou na capital nacional da sétima arte. Isso porque o Festival de Cinema de Gramado chega à sua 53ª edição com uma programação recheada de atrações até o dia 23 de agosto. Considerado o mais tradicional e antigo evento cinematográfico ininterrupto do Brasil, o Festival movimenta a cidade da Serra Gaúcha com centenas de convidados, entre cineastas, artistas, jornalistas e estudantes, além do público apaixonado por cinema.

Na programação está prevista a exibição de 74 filmes, divididos entre curtas e longas-metragens. Destacam-se as cinco mostras competitivas de longas-metragens brasileiros de ficção (6), documentários (4), curtas nacionais (12), longas gaúchos (5) e curtas gaúchos (18), além de produções universitárias, títulos fora de competição, pré-estreias de séries e atividades que vão de homenagens a debates, passando por encontros de mercado e exibições especiais.

Ontem (13) e hoje (14), aconteceram a 1ª Mostra Nacional de Cinema Estudantil e a velha conhecida Mostra Educavideo. A primeira reúne curtas-metragens de alunos do ensino básico de diversos estados do Brasil. Já o Educavídeo, projeto que oferece capacitação em audiovisual para estudantes de Gramado, soma mais de 110 produções desde seu início em 2011.

O Último Azul, dirigido por Gabriel Mascaro, será o filme de abertura desta edição, com exibição hors concours nesta sexta-feira (15), no Palácio dos Festivais. Inédito no Brasil e com lançamento nos cinemas brasileiros previsto para o dia 28 de agosto, o longa é situado na Amazônia, em um Brasil quase distópico, onde o governo transfere idosos para uma colônia habitacional em que vão desfrutar seus últimos anos de vida. O título conquistou o Urso de Prata na 75ª edição do Festival de Berlim, em fevereiro deste ano.

Entre os homenageados da 53ª edição, está o ator Rodrigo Santoro, que completa 50 anos neste mês e receberá o Troféu Kikito de Cristal na noite de abertura do Festival (15). A produtora Mariza Leão, conhecida por produções como De Pernas Pro Ar (2010) e Meu Passado Me Condena (2013), recebe o Troféu Eduardo Abelin em homenagem aos seus 50 anos de carreira.

A atriz de cinema e teatro, Glória Andrade, receberá o Troféu Sirmar Antunes pela sua trajetória de mais de 20 anos dedicados às artes cênicas no Rio Grande do Sul. Por fim, Marcélia Cartaxo, conhecida por fazer a personagem Macabea na adaptação cinematográfica de A Hora da Estrela (1985), livro de Clarice Lispector, receberá o Troféu Oscarito pelo conjunto de sua obra em 40 anos de carreira.

A curadoria de filmes desta edição foi assinada pelo ator e diretor Caio Blat, pela atriz Camila Morgado e pelo jornalista e crítico Marcos Santuario. Considerado o grande prêmio do festival, a competição de longas brasileiros, conta com seis títulos: A Natureza das Coisas Invisíveis (dir. Rafaela Camelo, DF), Querido Mundo (dir. por Miguel Falabella, RJ), Nó (dir. Laís Melo, PR) Sonhar com Leões (dir. Paolo Marinou-Blanco, SP), Papagaios (dir. Douglas Soares, RJ) e Cinco Tipos de Medo (dir. Bruno Bini, MT). Em sua 53ª edição, o Festival de Cinema de Gramado começa reafirmando a serra gaúcha como o polo para importantes lançamentos do cinema nacional e fortalecimento da cultura brasileira.





Confira a programação completa do festival: