Maicon joga apenas 15 minutos e dá nova cara ao Grêmio

Além do ponto conquistado com o gol de Diego Souza nos minutos finais diante do Palmeiras, na sexta-feira (15) , em São Paulo, a melhor notícia na partida que abriu a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro foi o retorno do volante Maicon. Há mais de 40 dias sem atuar, o camisa 8 jogou apenas 15 minutos no segundo tempo do empate em 1 a 1 com os paulistas, mas foram suficientes para ver como o time ganha em velocidade e inteligência.

Maicon está tendo uma temporada irregular, repleta de lesões. Em 63 partidas neste ano atípico, o volante atuou em apenas 31. Entretanto, quando é escalado, o time do Grêmio ganha em dinâmica e os companheiros sabem o que o capitão gremista pode fazer, mesmo em poucos minutos em campo. O último jogo em que havia entrado foi no empate em 1 a 1 com o Santos, pelo jogo de ida da Libertadores, no dia 9 de dezembro.

O técnico Renato Portaluppi falou sobre a volta do volante, recuperado de um problema na panturrilha, e de como o clube irá tratá-lo para contar com ele na final da Copa do Brasil, contra o próprio Palmeiras. "Todo mundo conhece a qualidade do Maicon. Poderia dar uma explicação ainda melhor sobre ele, mas quando abro aqui sobre um ou outro, dou armas para o adversário. O mais importante é que tenho conversado com ele no dia a dia, o tipo de treinamento e o tratamento que tem feito", falou, após o jogo com o Verdão.

Maicon entrou na vaga de Matheus Henrique, que sentiu um uma batida na panturrilha esquerda. Matheuzinho está sob análise, mas não deve ser algo preocupante. A delegação tricolor voltou de São Paulo na tarde de sábado e sofreu com atrasos na chegada, devido à forte chuva que caía em Porto Alegre.

A delegação foi direto do aeroporto para o CT Luiz Carvalho, onde realizou um trabalho regenerativo. Com isso, a atividade programada para este domingo (17) foi suspensa. A equipe se reapresenta na tarde desta segunda-feira (18) e dá início à preparação para o duelo com o Atlético-MG, quarta-feira (20), às 19h15min, na Arena, pela 31ª rodada do Brasileirão.