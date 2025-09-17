Projeção de IPCA 12M no 1º tri de 2027, horizonte relevante, segue em 3,4%

O Comitê de Política Monetária (Copom) manteve sua projeção para a inflação acumulada em 12 meses até o fim do primeiro trimestre de 2027 em 3,4%. Esse se tornou o horizonte relevante da política monetária na última reunião do colegiado, em julho.

A projeção continua acima do centro da meta, de 3%. Isso indica que a trajetória de juros embutida no relatório Focus é insuficiente para fazer a inflação convergir ao alvo no período de seis trimestres observado pelo BC. Hoje, as medianas indicam que a Selic estará em 15,0% no fim deste ano e vai cair a 12,38% no fim de 2026.

Nesta quarta-feira (17), o Copom manteve a Selic em 15,0%, em uma decisão unânime. A decisão era esperada por todas as 38 instituições ouvidas pelo Projeções Broadcast. Ao justificar a decisão, o colegiado disse que o ambiente externo se mantém incerto em função da conjuntura e da política econômica nos Estados. "O Comitê segue acompanhando os anúncios referentes à imposição de tarifas comerciais pelos EUA ao Brasil, e como os desenvolvimentos da política fiscal doméstica impactam a política monetária e os ativos financeiros, reforçando a postura de cautela em cenário de maior incerteza. O cenário segue sendo marcado por expectativas desancoradas, projeções de inflação elevadas, resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho", diz o comunicado.

Na avaliação do presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Claudio Bier, “a manutenção dos juros em 15% reflete um cenário ainda marcado pela deterioração do quadro fiscal, pela inflação acima da meta e pela incerteza quanto aos efeitos das tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos ao Brasil”.

Por meio de nota, o dirigente alerta que "a política monetária restritiva impõe um elevado custo à estrutura produtiva nacional". Para ele, "juros tão elevados penalizam as empresas na medida em que as taxas bancárias também permanecem altas, tornando o acesso ao crédito ainda mais caro e difícil". Ele ressalta, ainda que, na prática, o custo do financiamento para as empresas supera com folga os 15% da Selic, "já que os bancos aplicam taxas adicionais e encargos que elevam significativamente o valor efetivo do crédito".

"Com o spread bancário e o lucro dos bancos, essa taxa chega a 20%. Não tem atividade econômica no Brasil que resista a essa taxa de juros absurda”, reforça. E finaliza: “A indústria gaúcha, em particular, tem enfrentado desafios sucessivos, da estiagem à gripe aviária, passando pelas recentes perdas de capital físico e de infraestrutura logística em decorrência das enchentes, que intensificaram os efeitos dos juros elevados”, diz. Claudio Bier lembra que a pesquisa Sondagem Industrial da FIERGS confirma que o custo do crédito segue como um dos principais obstáculos aos investimentos no setor.

Dólar

A cotação do dólar usada pelo comitê em suas projeções caiu de R$ 5,55 na última reunião, de julho, para R$ 5,40 agora. A mediana do Focus para o IPCA de 2025 passou de 5,09% na reunião anterior para 4,83% agora. Para 2026, foi de 4,43% para 4,30%. Para 2027, passou de 4,0% para 3,90%.

A projeção do Copom para o IPCA acumulado em 2025 passou de 4,9% para 4,8%, ainda acima do teto da meta, de 4,50%. A estimativa para 2026 se manteve em 3,6%. Todas as estimativas levam em conta a evolução da taxa de câmbio conforme a paridade do poder de compra (PPC), a trajetória da Selic embutida no relatório Focus e o preço do petróleo seguindo a curva futura por aproximadamente seis meses, passando a subir 2% ao ano posteriormente.

Também nesse cenário de referência, o Copom ajustou a sua projeção para a inflação de preços livres em 2025 (5,1% para 5,0%), manteve em 3,5% para 2026 e no primeiro trimestre de 2027, em 3,3%. A projeção para os preços administrados passou de 4,4% para 4,3% este ano, de 4,0% para 3,8% no próximo e de 3,9% para 3,8% no horizonte relevante.

Juros reais

Com a manutenção da Selic em 15%, o Brasil continua com a segunda maior taxa de juros reais do mundo, de 9,51%, segundo ranking do site MoneYou. O País está atrás apenas da Turquia, com 12,34%. A Rússia aparece no terceiro lugar, com 4,79%. Depois, figuram no ranking Colômbia (4,38%) e México (3,77%).

O BC calcula que a taxa real neutra de juros do Brasil - que não estimula, nem deprime a economia - é de 5,0%.