Borré treina com bola e deve ser titular no Gre-Nal

No treino desta quarta-feira (17), Rafael Borré voltou a treinar com bola pela primeira vez desde que sentiu um desconforto muscular antes do último confronto pelo Campeonato Brasileiro. Caso esteja recuperado, o colombiano deve voltar à titularidade no comando do ataque do Inter no Gre-Nal deste domingo, às 17h30min no Beira-Rio. Em sua ausência Ricardo Mathias atuou na função. Apesar do sinal positivo, o atacante não terminou a atividade com o grupo. Como vem fazendo durante a semana, treinou em separado. A ideia da comissão técnica é reavaliar a situação do jogador dia a dia.

Independentemente de quem esteja no ataque, o armador será o homem Gre-Nal da década. Alan Patrick é o jogador que mais marcou nos confrontos dos últimos anos, com seis gols. Além da marca, o meia também é um ótimo garçom. Deu assistência para seus companheiros em quatro oportunidades. Caso volte a balançar as redes no próximo clássico, o camisa 10 irá passar nomes históricos, ntre eles Índio, Leandro Damião, Flávio Minuano pelo Colorado e Ronaldinho e Luan pelo rival.

Na reta final da preparação para o clássico, uma notícia aumentou ainda mais a pressão sobre a diretoria alvirrubra. O volante Fernando, destaque do time que encantava os torcedores no começo do ano, deu uma entrevista à ESPN em que esclareceu alguns detalhes sobre seu desligamento do clube. Segundo o jogador de 38 anos, o Colorado permitiu que ele ficasse em Goiânia, como gostaria, enquanto estava com a perna imobilizada. No entanto, o restante da recuperação deveria ocorrer em Porto Alegre.

LEIA TAMBÉM: Bases de tapumes para obras do Gigantinho começam a ser instaladas

Com dúvidas se ainda voltaria aos gramados e querendo ficar perto da família, o atleta ofereceu uma quebra de vínculo sem custos à equipe, o que foi aceito. Agora, na entrevista disse que a diretoria se precipitou. "Eles diziam que a lesão era de quatro a seis meses. Acredito que em um mês estarei 100% apto a jogar. Se voltar em 15 de outubro, conseguiria jogar de 10 a 12 jogos. Acho que seria bom para o clube. Eles poderiam esperar um pouco mais, mas acabou que não deu certo", concluiu.