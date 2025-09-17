Bases de tapumes para obras do Gigantinho começam a ser instaladas

anúncio do projeto expectativa é que o espaço esteja apto para receber eventos a partir do fim de 2026. As bases dos tapumes das obras do Gigantinho, na avenida Padre Cacique, em Porto Alegre, começaram a ser instaladas nesta semana. Conforme divulgado no, a

Junto às parceiras RBS Ventures e Tornak Holding, o clube captou recursos na ordem de R$ 20 milhões. O novo Gigantinho terá capacidade para receber públicos superiores a 10 mil pessoas e poderá sediar programação de diferentes portes e perfis, incluindo shows, eventos corporativos, apresentações cênicas e jogos de diversas modalidades.

Atualmente, o Gigantinho é um ginásio poliesportivo e possui capacidade para 5.080 pessoas, além de 11 cabines destinadas à imprensa, 13 banheiros (seis femininos, seis masculinos e um para pessoas com deficiência), seis vestiários, 11 bares e seis portões de acesso. Inaugurado em 4 de novembro de 1973, sua última revitalização foi para a Copa do Mundo de 2014, quando a estrutura externa recebeu pintura.

Gigantinho foi inaugurado em 1973 e tem capacidade para 5 mil pessoas Tânia Meinerz/JC

Ao mesmo tempo em que avançam os trabalhos, o Inter começa a divulgar os novos parceiros que estarão ao lado do clube no projeto. A Imply Tecnologia, através de sua Plataforma ElevenTickets, será a tiqueteira oficial.

“Contribuir com a revitalização do Gigantinho é integrar a preservação e modernização de um patrimônio que faz parte da memória afetiva de milhões de pessoas e que continuará a escrever capítulos importantes no esporte e na cultura. Ao lado do Sport Club Internacional, reforçamos uma parceria sólida, baseada na confiança, na inovação e na entrega de resultados. Com a expertise acumulada em mais de duas décadas e soluções presentes em mais de 125 países, a Imply coloca à disposição do Gigantinho todo o seu know-how para que este ícone retorne ao protagonismo nacional e internacional. Este é um marco que une tradição e futuro, e temos orgulho de fazer parte dessa história”, destacou Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply Tecnologia, conforme nota divulgada pelo Inter.