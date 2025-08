Obras de revitalização do Gigantinho têm início no final de agosto

Anunciada em 2024, a reforma do Gigantinho está prevista para iniciar no final de agosto Os valores giram em torno de R$ 15 milhões a R$ 20 milhões.



O novo Gigantinho terá capacidade para receber públicos superiores a 10 mil pessoas e poderá sediar programação de diferentes portes e perfis, incluindo shows, eventos corporativos, apresentações cênicas e jogos de diversas modalidades. . Depois de intensificar contatos com empresas de diversos segmentos que participarão da reforma do ginásio, junto às parceiras RBS Ventures e Tornak Holding, o clube captou junto a patrocinadores e parceiros os recursos necessários para que a obra inicie.O novo Gigantinho teráe poderá sediar programação de diferentes portes e perfis, incluindo shows, eventos corporativos, apresentações cênicas e jogos de diversas modalidades.

A expectativa é de que o espaço esteja apto para receber eventos a partir do final do ano de 2026 Kauê Pereira/Arquitetura/Patrimônio SCI/Divulgação/JC

A gestão do espaço continuará com o Internacional, embora os ganhos projetados envolvam toda a comunidade gaúcha. O vice-presidente do Conselho de Gestão do Clube, Victor Grunberg, comemora mais uma etapa vencida para que o Gigantinho volte a ser um grande espaço de entretenimento no Rio Grande do Sul.

“A revitalização do Gigantinho foi um movimento inovador por parte do clube, que buscou recursos por meio de patrocinadores para poder devolver ao Estado um equipamento que estava quase inoperante. Agora, vamos tornar o espaço ainda mais atrativo, moderno e funcional para aquecer o segmento de eventos no RS e, também, aumentar o fluxo de turistas”, explicou Grunberg.

O projeto do Gigantinho é assinado pela equipe de Patrimônio do Internacional. A expectativa é de que o espaço esteja apto para receber eventos a partir do final do ano de 2026.