Com investimento privado, Inter anuncia revitalização do Gigantinho, que ficará pronto em 2026

Ponto de referência no âmbito esportivo e cultural porto-alegrense, o Gigantinho, ginásio esportivo do Inter, situado no complexo Beira-Rio, passará por uma revitalização a partir do segundo semestre do ano que vem, conforme anunciou o clube, nesta quinta-feira (7), em evento promovido no estádio, seguido de coletiva de imprensa. A previsão é que a obra seja entregue até o final de 2026, com o montante de R$ 15 milhões a R$ 20 milhões, oriundo de investidores, a serem revelados nos próximos meses. A verba, portanto, não sairá dos cofres colorados.

LEIA MAIS: André Mazzuco fala sobre as permanências de Bernabei e Renê e os movimentos do Inter no mercado

As empresas parceiras na empreitada são a RBS Ventures e a Tornak Holdings, que agregam na área de gestão e captação de patrocinadores. O novo Gigantinho, no entanto, segue sob tutela do Inter, que se mantém dono dos direitos da propriedade. Ao fim do processo, o espaço poderá contar com dez mil pessoas, se credenciando como o maior palco indoor do Sul do Brasil, para realização de shows, eventos esportivos e mais.

Evento contou com a presença do presidente do Inter, Alessandro Barcellos, e do governador do Estado, Eduardo Leite TÂNIA MEINERZ/JC

O projeto foi apresentado pelo vice-presidente do Conselho de Gestão, Victor Grunberg, que teve ao seu lado o presidente do clube, Alessandro Barcellos, o governador do Estado, Eduardo Leite (PSDB), e o sócio-fundador da Tornak Holdings e vice-presidente do conselho do Grupo RBS, Fernando Tornaim. Os três participantes também se pronunciaram e, após o término da apresentação, responderam às perguntas da coletiva.

Em sua fala, Barcellos relembra as memórias de infância no ginásio e a variedade dos eventos, mas frisa que “o espaço se perdeu”. Agora, com a modernização, que visa preservar a base da estrutura, a tendência é que o Gigantinho volte às “rotas dos grandes eventos, auxiliando na economia do Estado”, conforme destacou Grunberg.

Leite, por sua vez, explicou o envolvimento do poder público no empreendimento. “É uma iniciativa privada, não está prevista participação de recurso público. Agora, na hora de disputarmos eventos para o Estado, vamos poder mostrar um equipamento que está em um espaço bonito e atraente. Vai ser estratégico para o desenvolvimento”.

O governador dá ênfase ao entorno do local, com a beira do Guaíba e o Parque Marinha, e entende que a reforma é motivo de orgulho para o torcedor colorado, mas destaca que o espaço será crucial na retomada da economia gaúcha, sendo aproveitado por todos.