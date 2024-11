André Mazzuco fala sobre as permanências de Bernabei e Renê e os movimentos do Inter no mercado

vitória sobre o Criciúma Inter deu a largada na preparação para enfrentar o Fluminense, nesta sexta-feira (7), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. A pauta do dia colorado, no entanto, ficou marcada pela entrevista coletiva do diretor executivo, André Mazzuco, antes da atividade. O dirigente falou sobre mercado de transferências, adiantou que o clube tem profissionais na Europa prospectando novas contratações e, ainda, destacou o interesse na permanência de nomes em fim de contrato. De volta aos treinos no CT Parque Gigante, após a, o, nesta sexta-feira (7), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. A pauta do dia colorado, no entanto, ficou marcada pela, antes da atividade. O dirigente falou sobre mercado de transferências, adiantou que o clube tem profissionais na Europa prospectando novas contratações e, ainda, destacou o interesse na permanência de nomes em fim de contrato.

Perguntado sobre o lateral-esquerdo Bernabei, que está emprestado pelo Celtic, da Escócia, e tem contrato até dezembro, o cartola adiantou que o interesse de ambas as partes é pela sequência da parceria no ano que vem. No acordo entre os clubes, está a opção de compra com um valor elevado, de, ao menos, 5 milhões de euros. Com margem para negociação, Mazzuco destaca que o Colorado tem dois emissários no Velho Continente para tratar da próxima temporada. São eles o diretor de futebol e jurídico, Felipe Dallegrave, e o gerente de mercado, Caco Sobrinho.

“Bernabei é um dos principais atletas da nossa equipe. É uma negociação difícil, pela questão contratual. Felipe e Caco não estão mais no Brasil. Não só pensando no Bernabei, mas já na temporada seguinte”, afirma Mazzuco, que completa sobre a negociação: “quando você tem um jogador emprestado, não tem o controle, que é do Celtic. Mas não vamos medir esforços, o Bernabei é um objetivo nosso”.

Dois dirigentes de grande autonomia em solo europeu indicam movimentos em mais de um setor. Os emissários, além de tratar do lateral argentino, tendem a buscar mais opções para a defesa. “Os zagueiros são foco para o ano que vem. O Mercado só volta no segundo semestre, então vamos buscar reposições. O Capa (Centro de Análise e Prospecção de Atletas) já está trabalhando nisso”.

Tratando de chegadas e partidas, Mazzuco adiantou que Renê, hoje na reserva da lateral-esquerda depois de uma queda de rendimento no primeiro semestre, deve renovar seu vínculo, que também se encerra em dezembro.

“Independente dos momentos que viveu no Inter, bons e maus, como qualquer jogador, o Renê tem números expressivo. São de top-5 da posição, e já iniciamos as conversas. Ele está adaptado ao clube, é importante no elenco. Um grupo não se faz só com qualidade, também tem que ter as lideranças. Vamos tratar do assunto com carinho”.

Depois da coletiva, o foco se voltou para dentro das quatro linhas no CT, onde o técnico Roger Machado comandou o grupo no primeiro dos dois treinos de olho no tricolor carioca. Com os titulares correndo em volta do gramado, os reservas trabalharam com bola. O volante Fernando, que ainda se recupera de uma lesão muscular na panturrilha, segue correndo em volta do gramado, e é dúvida para o confronto. O zagueiro Rogel e o meio-campista Bruno Tabata permaneceram na academia, realizando controle de carga.