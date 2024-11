Inter vence o Criciúma por 2 a 0 e dorme no G-4 do Brasileirão

Dando sequência à invencibilidade no Campeonato Brasileiro, agora de 13 jogos, o Inter até penou, mas se encontrou em campo e venceu o Criciúma pelo placar de 2 a 0, no Beira-Rio, pela 32ª rodada. O duelo desta terça-feira (5) alçou o Colorado ao G-4, e o resultado do Flamengo, nesta quarta, pode manter a equipe de Roger Machado na zona de classificação direta à Libertadores do ano que vem — Rubro-Negro visita o Cruzeiro e retoma seu posto em caso de empate. Os gols da vitória ficaram por conta de Alan Patrick e Wesley.

A primeira grande chance foi gaúcha, logo aos cinco minutos. Aproveitando um erro na saída, Alan Patrick deixou Borré cara a cara com o goleiro Gustavo, que parou o centroavante em um chute à queima-roupa. A sequência ficou marcada pela retenção da posse por parte dos mandantes, que até assustaram com Rômulo, aos 15, em um chute de longe, mas encontraram dificuldade para adentrar na grande área.

Ensaiando a pressão na primeira linha colorada, os catarinenses responderam aos 24. Surgindo como elemento surpresa, o volante Newton bateu da meia-lua, no alto, mas parou em bela defesa de Rochet.

No entanto, aos 41, Alan Patrick foi quem definiu a primeira etapa ao tirar um coelho da cartola e abrir o placar em um confronto de poucos espaços. Centralizado, o camisa 10 cobrou falta com maestria, no ângulo, contando com os requintes de crueldade de uma bola que ainda triscou na trave antes de entrar.

Antes de mandar os times para o vestiário, o árbitro precisou expulsar o atacante Felipe Vizeu, do Tigre, com o cartão vermelho direto. O camisa 9 armou uma bicicleta após um rebuliço na pequena área, mas acabou acertando a cara de Rogel, que afastou o perigo e, por consequência, quase foi à nocaute.

Na volta do intervalo, Bruno Tabata quase ampliou, mas errou a meta por pouco ao arriscar da entrada da área. Poucos minutos depois, aos dez, o goleiro Gustavo sentiu a coxa e precisou ser substituído por Alisson.

Em cima, os donos da casa rodaram a bola sem pressa, neutralizando as modestas tentativas de avanço adversário. Aos 24, Alan Patrick deixou Wesley em posição favorável para o chute, e o atacante fuzilou, parando em Alisson.

Já aos 34, Wesley invadiu a área no contra-ataque e caiu ao sentir o contato de Allano. O árbitro marcou o pênalti, mas foi ao VAR, anulou a decisão e amarelou o atacante colorado, por simulação. Ele estava pendurado e não encara o Fluminense, nesta sexta.

Wesley se redimiu aos 47. Em jogada individual pela direita, ele arrancou da linha de fundo em direção à meta, deixou dois marcadores para trás em dribles desconcertantes e bateu cruzado, no ângulo, sem chances para o goleiro: um "Golaço" com g maiúsculo no Beira-Rio. Sem novas oportunidades, o árbitro encerrou a partida aos 52 minutos.

Inter (2) Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Rômulo (Luis Otávio), Thiago Maia (Bruno Henrique), Bruno Tabata (Gabriel Carvalho), Alan Patrick (Wanderson) e Wesley; Rafael Borré (Valencia). Técnico: Roger Machado.

Criciúma (0) Gustavo (Alisson); Claudinho (Allano), Rodrigo Fagundes, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Newton, Jhonatan Lemos (Dudu) e Fellipe Mateus (Ronald); Bolasie (Matheusinho) e Felipe Vizeu. Técnico: Cláudio Tencati.

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG).