Entenda a polêmica dos ingressos do Gre-Nal 448

A semana que antecede o Gre-Nal 448, que será disputado no próximo domingo (21) pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, já começou com polêmicas fora das quatro linhas. Na noite desta terça-feira (17), a direção do Grêmio divulgou nota demonstrando descontentamento com o valor dos ingressos para sua torcida na partida de domingo, no Beira-Rio. (leia a íntegra no fim do texto). A direção do Inter, por sua vez, afirmou que os preços seguem o que determina a Lei Geral do Esporte.

O Internacional iniciou a venda das entradas da torcida do Grêmio para o clássico com preço único de R$ 220. Conforme a direção tricolor, o valor cobrado é mais que o dobro do que o praticado na Arena no confronto do primeiro turno, quando as entradas para os colorados custaram R$ 100 (R$ 50 a meia-entrada). Na nota, os representantes gremistas afirmaram que isso se configura como uma falta de respeito ao torcedor, e que um ofício foi enviado à CBF reclamando do ocorrido.

“Defendemos igualdade de condições e preços justos para as duas torcidas, em respeito ao espírito de reciprocidade e à essência do clássico, que deve ser decidido dentro de campo”, destacou.

A diretoria do Inter respondeu com outra nota oficial, na qual afirma que “recebeu com estranheza a manifestação do GFBPA”. Segundo a direção colorada, o clube adota o valor de R$ 220 desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e que a “definição de valores segue o que determina a Lei Geral do Esporte em seu artigo 145”.

“Não se trata de uma medida específica para o clássico 448, mas de uma estratégia definida previamente, que visa a valorização do nosso quadro social”, destacou.

Além disso, os representantes colorados ainda enfatizaram que não há qualquer obrigatoriedade de que os jogos de ida e volta tenham os mesmos preços para a torcida adversária. “Basta observar o próprio Campeonato Brasileiro: a precificação é definida por cada clube mandante, resultando em valores distintos em diferentes estádios do país”.

Após a polêmica, o Grêmio confirmou que adquiriu os dois mil ingressos disponibilizados pelo Internacional para o setor visitante. O valor cobrado pela diretoria tricolor será de R$ 100. " Com essa iniciativa, o Grêmio reafirma seu compromisso de respeito e consideração com seu torcedor, garantindo condições mais justas de acesso ao clássico gaúcho", comunicou o Tricolor.

Leia as notas na íntegra:

Grêmio:

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense manifesta sua contrariedade diante da decisão do Sport Club Internacional de cobrar R$ 220,00 para a torcida visitante no próximo Grenal. O valor é mais que o dobro do valor praticado na Arena no primeiro turno (R$ 100,00 a inteira e R$ 50,00 a meia-entrada).

Defendemos igualdade de condições e preços justos para as duas torcidas, em respeito ao espírito de reciprocidade e à essência do clássico, que deve ser decidido dentro de campo.

O Grêmio seguirá firme na defesa da sua torcida e de um ambiente de respeito, como reiterou em ofício enviado ao Internacional e à CBF."

Inter:

"O Sport Club Internacional recebeu com estranheza a manifestação do GFBPA sobre o preço dos ingressos para o clássico Gre-Nal, sem que antes houvesse um contato oficial, sobretudo pela boa relação de reciprocidade mantida entre os clubes.

Cabe esclarecer que a definição de valores segue o que determina a Lei Geral do Esporte em seu artigo 145, que estabelece que a torcida visitante não pode pagar valor superior ao cobrado da torcida mandante em setor equivalente.

O Clube adota, desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o valor de R$ 220 para a torcida visitante, exatamente o mesmo preço praticado para os não sócios colorados no estádio Beira-Rio. Portanto, não se trata de uma medida específica para o clássico 448, mas de uma estratégia definida previamente, que visa a valorização do nosso quadro social.